نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص واقوى كيراتين هيخلي شعرك خيوط حرير.. معجزة لفرد الشعر وتنعيمة وتطويلة بسرعة الصاروخ والنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص واقوى كيراتين هيخلي شعرك خيوط حرير ، فالكيراتين والبروتين من أكثر الطرق التي تلجأ إليها السيدات والفتيات للحصول على شعر طويل ومفرود بدون تموجات أو تجاعيد، لكنها تعطي نتائج مؤقتة حتى وإن كانت لشهور، فإن الشعر يصبح أسوأ مما كان عليه قبل الفرد لأن الكيراتين والبروتين يعملان على إخفاء المشكلة وليس معالجتها، لذلك اتجهت الأنظار نحو الوصفات الطبيعية للفرد لأنها تقوم بتغذية الشعر ولذلك تعطي نتائج حقيقية على مظهر الشعر، حتى وإن كانت ليست بنفس التأثير المبهر لكن يكفي أنها آمنة علي صحة شعرك ولا تزيد من مشاكله بسبب تأثير المواد الكيميائية الضارة التي تدخل في تركيب المواد المستخدمة، لذلك أتيت إليك بوصفة تستعيد حيوية شعرك وأيضًا تعمل على فرده وتطويله.

ارخص واقوى كيراتين هيخلي شعرك خيوط حرير

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كيس من الخميرة الفورية.

حبة بيض.

بعض من عصير الليمون.

2 ملعقة من خل التفاح.

خطوات التحضير:

فقط عليكِ خلط المكونات السابق ذكرها في وعاء مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية.

قومي بغسل شعركِ جيدًا و تقسيمه إلى أجزاء صغيرة، لضمان وصول الماسك إلى كافة أجزاء الشعر.

باستخدام فرشاة الصبغة أو الفرشاة الخاصة بتنظيف الأسنان قومي بفرد طبقة من الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يتم ترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل مع ضمان تغطية الشعر باستخدام غطاء رأس بلاستيكي أو البونية.

الآن عليكِ غسل شعركِ جيدًا بشامبو طبيعي خالي من المواد التي تؤذي الشعر، أو حتى بماء فاتر فقط.

وصفة فرد الشعر باستخدام عصير الليمون

تتميز هذه الوصفة ببساطة مكوناتها وسهولتها وأيضًا توافرها في كل بيت وهي لا تتطلب منك الكثير من الوقت والمجهود.

المكونات:

ملعقتان من عصير الليمون.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

خطوات تحضير الوصفة: