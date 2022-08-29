نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة القهوة والقرنفل كنز رهيب للقضاء على الشيب نهائيا بدون صبغة ولا كيماويات ولا تكاليف فى دقائق والنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معجزة القهوة والقرنفل كنز رهيب للقضاء على الشيب ، الشعر الابيض شبح يطارد كل سيدة فكل سيدة يرهقها شعورها بالكبر مع ملاحظة الأشخاص من حولها لذلك التي تصبح أشد إيلامًا من ظهور علامات الشيب في شعرها، لذلك تقوم السيدات بالبحث عن طرق لإنهاء أزمتها التي قد توصلها إلى حد الأرق والاكتئاب، وتقوم بتجربة العديد من المنتجات الكيميائية التي تؤثر على قوة ونعومة شعرها مما يؤدي إلى العديد من المشاكل منها التساقط والقشرة وفقدان الشعر لصحته، لذلك فقد جئنا إليكم بوصفات طبيعية موجودة داخل كل منزل ومن أهم الوصفات التي نالت إعجاب الجميع القهوة والقرنفل؛ فتلك الوصفة لها العديد من الفوائد للشعر وسنتعرف عليها أدناه. معجزة القهوة والقرنفل كنز رهيب للقضاء على الشيب إخفاء الشعر الأبيض وإعطاء الشعر لونا طبيعيا مميزا.

وقف نزول الشعر وفقده بدون سبب.

القضاء على القشرة.

يزيل السموم من البصيلات.

تقوية فروة الرأس. وصفة القهوة والقرنفل المكونات: ملعقة من الشاي الأخضر.

5 ورقات من أوراق الغار.

ملعقة من القرنفل المطحون.

فص ثوم.

كوب من الماء.

2 ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نضع ملعقة الشاي الأخضر مع ورق الغار مع القرنفل مع فص الثوم مع كوب من الماء في وعاء ونضعه على النار لمدة 5 دقائق.

ثم نضيف عليه البن وزيت جوز الهند ثم نضع الخليط في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة للاستخدام اليومي بدون غسل الشعر، والنتيجة التي ستتم ملاحظتها مذهلة ومن أول أسبوع. وصفة القهوة والقرنفل وزيت الزيتون المكونات: 4 ملاعق من القرنفل.

2 ملعقة من مسحوق القهوة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

نصف كوب من الزيتون. طريقة وصفة القهوة والقرنفل وزيت الزيتون نقوم بتجهيز إناء عميق ونضع الماء والقرنفل.

نخلط المكونات جيدا مع بعض حتى يتم الذوبان.

نضيف القهوة ثم نقوم بوضعهم علي النار حتي الغليان ثم نرفع المزيج من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا ونضيف عليها زيت الزيتون.

نباشر بتطبيقه على الشعر بالكامل وبالأخص الخصل البيضاء ودعي الخليط من الليل للصباح لتحقق أفضل النتائج للشعر وغسل الشعر بالماء الفاتر.

ودعي الخليط من الليل للصباح لتحقق أفضل النتائج للشعر وغسل الشعر بالماء الفاتر. ستلاحظي نتيجة مبهرة منذ الاستخدام الأول لكن عليك الاستمرار لنتائج مستديمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة القهوة والقرنفل كنز رهيب للقضاء على الشيب نهائيا بدون صبغة ولا كيماويات ولا تكاليف فى دقائق والنتيجة مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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