نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني من اول استعمال خلطة كريم نيفيا والقهوة لتبييض الجسم والبشرة وجعله مثل الحليب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرف العديد من الفتيات على طرق طبيعية للمساعدة في التخلص من البقع الداكنة وخاصة المناطق الحساسة والمرفقين والركبتين والرقبة. كشفت العديد من عمليات البحث التي أجرتها النساء عن وصفات طبيعية يمكن أن تساعدك على تبييض بشرتك ورقبتك. يمكنك أن ترى المنطقة المظلمة تزيل كريم Nivea والقهوة هي المكونات. توضح قاعدة هذه الصيغة أن كريم Nivea هو أحد أكثر مستحضرات التجميل ترطيبًا في العالم ، بينما القهوة مادة مهيجة قوية ولها تأثير تبييض وتقشير رائع على البشرة. معتم وداكن ، نشرح كيف تعمل هذه الوصفات في هذا المقال عن طريق توضيح طريقة عمل وصفة كريم نيفيا والقهوة لتفتيح وتبييض البشرة والجسم سريعا بدون اثار جانبية او مواد غير مضمونة جميعها مواد طبيعية اليكم الوصفة.

خلطة كريم نيفيا والقهوة لتبييض البشرة والجسم

كريم نيفيا والنشا لتبييض الجسم

مكونات خلطة كربم نيفيا والقهوة لتبييض الجسم :

ملعقة من كريم نيفيا

ملعقة صغيرة من القهوة السادة

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من النشا

طريقة عمل خلطة كريم نيفيا لتبييض الجسم :

قومي بوضع كلا من القهوة والنشا سويا مع المزج ثم ضيفي ملعقة من كريم نيفيا مع التقليب ، ثم ضيفي زيت الزيتون مع التقليب حتي تتجانس الخليط ، ثم تكون الخلطة جاهزة للاستخدام ، ثم قومي بتطبيق خليط الكريم على مناطق الجسم الغامقة والداكنة ويترك حتى يجف الكريم ثم يغسل وستلاحظين كم تم الفرق بين قبلا وبعد وضع الكريم ، يساعد هذا الخليط على التخلص من الحبوب واحتراق البشرة من الشمس في وقت قصير من استخدام هذه الوصفة ، يمكنك تكرار هذه الخلطة ٢ مرة اسبوعيا حتى تحصلي على النتائج المرجوه

فوائد ومعلومات عن القهوه للبشرة

ليست مقتصره فقط على انها شراب مهم جدا للجسم والذاكرة ولكن لها فوائد عديدة للبشرة والجمال :