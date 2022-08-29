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عمر شويل - جدة أضف هذه المكونات إلى الشامبو الخاص بك للحصول على شعر كثيف وطويل، وصفة طبيعية فعالة مئة بالمئة لتكثيف الشعر وتطويله وإنبات الشعر بالفراغات الصلعاء، كما أن هذه الوصفة تعمل على إيقاف تساقط الشعر بشكل سريع وفعال، سنحتاج إلى الزنجبيل الطازج فهو يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه بشكل سريع كما أنه يساعد على تقوية بصيلات الشعر وبالتالي يمنع تساقط الشعر، نحتاج أيضاً إلى الثوم فهو يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه كما أنه يحفز نمو الشعر بالفراغات الموجودة في الشعر. أضف هذه المكونات إلى الشامبو لتكثيف الشعر تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية : كوب من الشامبو الخاص بك.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل المطحون.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

كبسولة من فيتامين ه‍ (إختياري). طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على الشعر خذ كمية الشامبو وضعها في وعاء ثم أضف إليه مسحوق القرنفل وامزج جيداً.

خذ قطعة الزنجبيل وقشرها ثم ابشرها بواسطة مبشرة وأضف المبشور إلى مزيج الشامبو والقرنفل.

أضف القهوة أيضاً إلى الخليط مع إضافة كبسولة فيتامين ه‍ وتمزج المكونات بشكل جيد.قم بتغطية الوعاء واتركه لمدة 7 أيام ثم قم بتصفية الخليط بواسطة قطعة قماش أو مصفاة.

قم بغسل الشعر بهذا الشامبو بدلاً من الشامبو العادي مرتين في الأسبوع والنتيجة فعالة ومدهشة للغاية. تطويل وتكثيف الشعر خلال فترة وجيزة تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية (هذه الوصفة تناسب أكثر الشعر الأشقر المصبوغ) : 4 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوب من الشامبو الخاص بك. طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على الشعر خذ فصوص الثوم وقشره ثم بواسطة المبشرة قم ببشر فصوص الثوم.

قم بتصفية الثوم المبشور بواسطة قطعة قماش أو شاش لاستخراج عصير الثوم وضعه في وعاء.

أضف ماء الورد وكمية الشامبو إلى عصير الثوم ثم تمزج المكونات بشكل جيد.

قم بغسل الشعر بهذا الشامبو بدلاً من الشامبو العادي مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة وصلاحية الشامبو هي 3 أشهر.

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