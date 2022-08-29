نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حليب مكثف طريقة عمل الايس كريم بالفانيليا وايس كريم بالشوكولاتة بدون حليب مكثف بمكونات اقتصادية وطريقة سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صنع الآيس كريم بدون حليب مكثف ؛ قد لا يكون لدى بعض النساء حليب مكثف ، بينما قد لا تحب البعض الآخر صنع الآيس كريم بالحليب المكثف. هذا لا يعني أن ست البيت لن تكون قادرة على تحضير الآيس كريم في المنزل. خطوات بسيطة وسهلة ، بدون حليب مكثف ، ولهذا ، لأننا نقدم لك اليوم سيدة المنزل الطيبة. من تريد ابتهاج عائلتها بالحلوى المثلجة اللذيذة خاصة في فصل الصيف افضل طريقة لعمل الايس كريم بدون حليب مكثف. في خطوات بسيطة للغاية ، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من المكونات في مطبخك. طريقة عمل الايس كريم بدون حليب مكثف مكونات الايس كريم بدون لبن مكثف: ١/٢ كوب من السكر البودر

٣ اكواب من الكريمة اللباني

كوب ونصف من الحليب

٢ ملعقة من الفانيليا

١/٢ كوب من كريم الشانتيه طريقة تحضير الايس كريم بدون حليب مكثف : نقوم بخفق كلا من السكر البودر والحليب والفانيليا في وعاء كبير بالمضرب الكهربائي ثم نقوم بااضافة الكريم شانتية والكريمة اللباني مع استمرارية الخفق حتى يثقل القوام ، اسكب الايس كريم في بولات الايس كريم ، ثم يوضع في الفريزر مدة اربع ساعات او اكثر طريقة عمل الايس كريم بالشوكولاته بدون حليب مكثف مكونات : 3 اكواب من الكريمة

1كوب و1/2 من اللبن

1/2 كوب من السكر البودر

1/2كوب من الكريم شانتيه

1/2كوب من الشوكولاتة مذاب

2 ملعقة من الكاكاو الخام

1كوب من الشوكولاتة المبشورة

رشة فانيليا

طريقة تحضير ايس كريم بالشوكولاتة: نقوم بخفق كلا من الحليب والسكر جيدا حتى يختلطا سويا ، ثم في وعاء كبير ضعي الكريمة اللباني عليها خليط السكر والحليب مع استمرارية الخفق ، ثم قوم بااضافة كريم شانتية والفانليلا حتى تحصلي على قوام ثقيل ، وللحصول على ايس كريم بالشوكولاتة قوم بااضافة الكاكاو والشوكولاتة السائلة على الخليط ، ثم ضعي على الوجه شوكولا مبشورة ثم اسكبي الايس الكريم بمعلب محكم الغلق وهذا للاحتفاظ به مدة اطول ويحفظ في الفريزر لمدة ليلة كاملة او ست ساعات .

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