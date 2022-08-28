نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صلصة الكشري مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعرف أن طبق الكشري من الأطباق الشهية التي يفضلها العديد منا، وتقوم العديد من الأمهات بشراء الكشري من المطاعم لتناولها في المنزل، كما يقوم أغلب الأطفال بتناوله في المطاعم، لكن سنجعلك اليوم تعدين ألذ طبق كشري لأولادك وأسرتك وذلك بعد التعرف على طريقة عمل صلصة الكشري اللذيذة بكل تفاصيلها؛ حتى نجعل أولادك لا يقومون بشراء الكشري مرة أخرى.

طريقة عمل صلصة الكشري

تعد صلصة الكشري هي أساس طبق الكشري المصري اللذيذ والتي تعطي لها طعمًا مميزًا، فنجد أن كل مطعم له طعم يميزه؛ لذلك عليك اتباع هذه الطريقة التي تعتبر من ألذ طرق الصلصة، وذلك كما يلي:

المكونات

نصف كيلو من الطماطم وتفضل أن تكون لينة وحمراء اللون.

ملعقة صغيرة من السكر.

حبتان من المستكة.

ورق لورا.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

خمسة فصوص كبيرة من الثوم.

ربع كوب من الماء.

ملعقتين من السمن.

مكعب مرقة دجاج.

طريقة التحضير

في بداية الأمر عليك بغسل الطماطم جيدًا، وتقطيعها ووضعها في الخلاط حتى تصبح عصير.

عليك بتقشير الثوم وفرمه فرمًا ناعمًا.

ضعي السمن في قدر وضعيها على النار حتى تذوب وتسخن جيدًا.

ضعي المستكة في الزيت وقلبيها حتى تذوب.

قومي بوضع الثوم وقلبي بشكل جيد حتى تتصاعد رائحة الثوم، وتصبح ذات لون ذهبي.

قومي بتصفية عصير الطماطم، واسكبيه على الثوم وقلبي.

أضيفي السكر عليهم وقلبي جيدًا.

افركي مكعب المرقة عليهم وضعي الملح، ثم ضعي الفلفل الأسود.

أضيفي إليهم ورق اللورا.

قلبي المكونات، ثم غطي القدر واتركي الصلصة حتى تتشرب المياه وتتسبك.

الآن قومي بإضافة ربع كوب من الماء وقلبي، ثم قومي بإغلاق النار.

بعد أن أحضرتي مكونات الكشري قومي بسكب الصلصة على الوجه وبالهناء والشفاء.

في نهاية مقال طريقة عمل صلصة الكشري فقد أوضحنا لكم طريقة بسيطة لعمل صلصة الطماطم الخاصة بطبق الكشري والتي يمكنك تحضيرها أفضل من أي مطعم، فعليك الالتزام بالكميات أو مضاعفتها كما تشائين لتحصلي على طبق كشري لم تتذوقيه من قبل وبالهناء والشفاء.