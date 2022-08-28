طريقة تحضير رغوة النسكافيه بمذاق رائع بكمية كبيرة والاحتفاظ بها لإسبوع

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عمر شويل - جدة رغوة النسكافيه ، أو رغوة الكابتشينو من الأشياء التي يفضلها الكثيرين مع كوب القهوة، ونظرا لأن إعدادها قد يتطلب وقت فسنتعرف فيما يلي على طريقة إعدادها بكمية كبيرة والاحتفاظ بها في الفريزر لمدة أسبوع كامل، وستكون الرغوة محافظة طيلة الإسبوع على قوامها ومذاقها اللذيذ والمميز، ولكن هذه الرغوة لا يمكن إعدادها بدون استخدام السكر فهو مكون أساسي في تحضيرها لذلك لن تكون مرغوبة للذين يفضلون شرب القهوة بدون سكر.
كما يوجد العديد من الأطعمة والوصفات المميزة واللذيذة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وبأقل مجهود مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة، أو طريقة عمل حلى البفاريا الاقتصادية سريعة التحضير، أو السناكس المقرمشة بالجبنة الطبيعية، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل رغوة النسكافيه.
مكونات رغوة النسكافيه
تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة والمتوفرة في أغلب المطابخ ومكوناتها كالتالي:
- كوب من السكر.
- كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من القهوة سريعة الذوبان.
طريقة التحضير
يتم تحضير رغوة النسكافيه بواسطة المضرب الكهربائي وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيرها وهي كالتالي:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كلا من كوب القهوة سريعة الذوبان وكوب السكر ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة كوب الماء وبواسطة المضرب الكهربائي نقوم بخفق جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- ونستمر في الخفق لمدة ١٠ دقائق حتي تصبح الرغوة بقوام متماسك.
- وبعدما ننتهي من إعداد الرغوة نقوم بإحضار علبة أو برطمان بلاستك محكم الغلق ونضع فيه جميع كمية الرغوة ونغلقه جيدا.
- ثم نحتفظ بالرغوة في الفريزر ونأخذ منها عند الحاجة وستكون محتفظة بنفس القوام والمذاق طيلة الإسبوع.
- ثم تكون جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
طريقة التقديم
- نقوم بإحضار كوب ونضع فيه ملعقة كبيرة من الرغوة التي قمنا بإعدادها مسبقا.
- ثم نقوم بإضافة الحليب الساخن فوق الرغوة ونقلب الحليب جيدا مع الرغوة حتي تتجانس المكونات.
- وبعدما نقوم بمزج الحليب الساخن مع الرغوة سنجد أن الرغوة قد ارتفعت في أعلى الكوب.
- ثم يكون كوب القهوة جاهز للشرب وبالهناء والشفاء.
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