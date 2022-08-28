بدون ما يشرب نقطة زيت طريقة مبتكرة لقلي الباذنجان مقرمش وصحي جداً

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عمر شويل - جدة قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت من أكثر الطرق الصحية لقلي الباذنجان، حيث أنه من أكثر الأكلات الشهية التي يرغب الكثير في تناولها لكن كثرة امتصاصه للزيت اثناء القلي يجعله غير محبب، كما أن الباذنجان يدخل في العديد من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص كالمسقعة ومقلوبة الباذنجان وغيرها من الوجبات المفيدة حيث يعد الباذنجان مصدرا غنيا بالحديد والكثير من الفيتامينات، كما أن للباذنجان أنواعا متعددة وألوانا مختلفة فمنه الأبيض والأسمر والبنفسجي.

يعتبر الباذنجان من الخضراوات التي تمتص زيت بكمية كبيرة عند قليها وهذا الشيء قد يسبب ضرر كبير على صحة الإنسان ويجعلنا لا نستفيد من فوائد الباذنجان، وذلك لأنه غني جدا بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والحديد والبروتينات لذلك يمكننا أن نقوم بقلي الباذنجان ولكن في الفرن فعند قليه على البوتاجاز لابد من وضعه في خلطة تتكون من الدقيق والنشا فهي تجعله مقرمش ولا يحتوي على زيت.

قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت

هناك الكثير من الطرق المستخدمة في قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت حيث تفضلها الكثير من النساء وذلك للمحافظة على صحتهم ووزنهم، وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك اتباعها.

الطريقة الأولى:

قومي بتقطيع الباذنجان بالطريقة التي تفضلينها.

ضعي الباذنجان في ماء مغلي أضيفي إلى الماء ملعقة ملح.

اتركيه لمدة عشر دقائق حتى يتغير لونه ويصبح بني.

قومي بوضعه في مصفاة حتى يتم تصفيته تماما.

قومي بوضع كمية بسيطة من الزيت في المقلاة

ضعي الباذنجان حتي يصبح لون ذهبي.

الطريقة الثانية

قومي بتقطيع الباذنجان إلى حلقات ثم ضعيه في مصفاه ورشي عليه كمية مناسبة من الملح واتركيه لمدة تلت ساعة سوف تجدين أنه تخلص من السوائل التي بداخله، مما يجعله لا يمتص الزيت

قومي بقليه في زيت ساخن وتمتعي به دون ان يمتص الزيت.

الطريقة الثالثة

وضع كمية صغيرة من زيت الزيتون في المقلاة حيث أن الباذنجان لا يمتص زيت الزيتون كغيره من الزيوت وتركه حتى يصبح ساخنا.

قومي بقلي الباذنجان في زيت الزيتون حتى يصبح لونه ذهبي.

نصائح يجب اتباعها عند قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت

لابد أن يكون زيت القلي ساخنا.

يجب وضعه على المناديل الخاصة بالمطبخ لامتصاص ما به من زيت.

يجب عليكي اختيار الباذنجان ذات الحبة المتوسطة أو الصغيرة، وذلك لأن الألياف التي بها تعمل علي عدم امتصاصه للزيت.

أكثر ما يزعج العديد من محبي الباذنجان هو عند القلي يمتص الكثير من الزيت وهذا يعتبر مضر للصحة، لذلك قومنا بوضع طريقة مبتكرة لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت، فمن المعروف أن الباذنجان يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، كما أنه يدخل في العديد من الأكلات الشهية والمحببة للجميع، وللحفاظ على صحة القلب يجب قلي الباذنجان بطريقة صحية بدون ما يشرب زيت.

كثير من الكبار والصغار يعشق الباذنجان المقلي أو الباذنجان باللحمة أو الباذنجان بكل أكلاته، ولكن دائماً يشتكي العديدمن أمتصاص الباذنجان للزيت واستهلاك كمية كبيرة من الزيت وغير ذلك يضر الصحة عند تناوله بهذا الشكل، ولذلك وفرنا عليكي البحث وقومنا بوضع طريقة مبتكرة لقلي الباذنجان من غير ما يشرب زيت وجعله مقرمش وصحي.

أكثر الخضروات التي يفضلها الكثير من الناس هي الباذنجان نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الحديد الذي يفيد جسم الإنسان، حيث يدخل الباذنجان في عمل انواع كثيرة ومختلفة من الوجبات، ولكن عند قلي الباذنجان فإنه يحتوي علي كمية كبيرة من الزيت وهذا يؤثر بشكل سلبي علي صحة الإنسان ويصيبه بأمراض كثيرة وخاصة في القلب، فقد يستخدم البعض من الناس زيت الزيتون عند قلي الباذنجان.

الباذنجان من أكثر الخضراوات المفيدة والصحية لجسم الإنسان لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الحديد، فهو يعتبر من أكثر الخضراوات التي يعشقها معظم الناس حيث يوجد أصناف كثيرة من الباذنجان فمنها الباذنجان المقلي أو المشوي، أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة وأيضا سلطة الباذنجان، ونظرا لأهميته الغذائية الصحية يجب مراعاة عدم وجود كميات كبيرة من الزيت عند قليه لأنها تسبب ضررا كبيرة علي صحة الإنسان وتصيبه بالعديد من الأمراض.