نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الباذنجان في الفرن بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وشهي وصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الباذنجان في الفرن ، من الأكلات الشهية واللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع أيضًا، حيث يعد الباذنجان من الأكلات المفضلة لدى الكثير، وهو غني بالحديد، حيث يقي من الأنيميا، ولا سميا هذه الوصفة، فهي غنية بالقيمة الغذائية، ومفيدة من الناحية الصحية، حيث تحتوي على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والنشويات والحديد والكربوهيدرات والمعادن المختلفة، فهي تعد وجبة متكاملة، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، كما يمكنكم تجربة باذنجان مقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة الباذنجان في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة الباذنجان في الفرن

تتكون وصفة الباذنجان في الفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

6 حبات باذنجان طويل متوسط الحجم.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

حبة طماطم مفروم ناعم.

3 حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.

4 فصوص ثوم كبير الحجم مفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب ماء ساخن.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

200 جم لحم مفروم.

مقادير الصلصة

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء ساخن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة الباذنجان في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: