وصفة الباذنجان في الفرن بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وشهي وصحية

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عمر شويل - جدة وصفة الباذنجان في الفرن ، من الأكلات الشهية واللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع أيضًا، حيث يعد الباذنجان من الأكلات المفضلة لدى الكثير، وهو غني بالحديد، حيث يقي من الأنيميا، ولا سميا هذه الوصفة، فهي غنية بالقيمة الغذائية، ومفيدة من الناحية الصحية، حيث تحتوي على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والنشويات والحديد والكربوهيدرات والمعادن المختلفة، فهي تعد وجبة متكاملة، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، كما يمكنكم تجربة باذنجان مقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة الباذنجان في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وصفة الباذنجان في الفرن
تتكون وصفة الباذنجان في الفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 6 حبات باذنجان طويل متوسط الحجم.
- 2 حبة بصل مفروم ناعم.
- حبة طماطم مفروم ناعم.
- 3 حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.
- 4 فصوص ثوم كبير الحجم مفروم ناعم.
- 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.
- نصف كوب ماء ساخن.
- زيت.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بابريكا.
- 200 جم لحم مفروم.
مقادير الصلصة
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ماء ساخن.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة الباذنجان في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نقشر الباذنجان بيحث يكون فيه خط.
- ثم نغسلهم جيدًا بالماء.
- ثم ننقع الباذنجان في الماء والملح من غير ما نقطعه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها القليل من الزيت والبصل المفروم ناعم، ثم نقلب باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف الفلفل الأخضر المفروم ناعم ونقلب باستمرار قليلًا.
- بعد ذلك نضيف الثوم المفروم ونقلب ونقلب باستمرار قليلًا.
- ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب باستمرار قليلًا.
- ثم نضيف الماء ساخن ونقلب قليلًا، ثم نتركه لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نضيف الملح والبابريكا والفلفل الأسود، ثم نقلب باستمرار قليلًا.
- ثم نرفع الحشوة من على النار.
- ثم نصفي الماء من حبات الباذنجان، ثم نجففها جيدًا من الماء بمناديل مطبخ.
- بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم نقلي فيه حبات الباذنجان وهي كاملة ونتركها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مع التقليب.
- ثم نرفع الباذنجان من الزيت على مناديل مطبخ لكي تمتص الزيت.
- ثم نرص حبات الباذنجان المقلية في صينية فرن.
- بعد ذلك نفتحهم من المنتصف طوليًا.
- ثم نملأهم بالحشوة.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الصلصة والملح والماء الساخن، ثم نقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نسكب الصلصة في الصينية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نقدم وصفة الباذنجان في الفرن في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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