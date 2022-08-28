نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض اليدين 5 درجات من أول إستعمال لن تصدقي تفتيح اسمرار عقل الأصابع بدون جفاف وتجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تبيض اليدين والتخلص من سواد المفاصل من أول استعمال ، تتعرض اليدين للعديد من العوامل الخارجية المختلفة مثل أشعة الشمس وغسيل الأواني وعمليات التنظيف لذا قد نلاحظ وجود اختلاف في لون اليدين عن باقي الجسم، وكذلك قد تتعرض المفاصل لبعض العوامل التى تجعل لونها أغمق من لون الجسم، لذا يتم البحث عن أفضل كريمات للتخلص من سواد المفاصل وكذلك لتفتيح اليدين، ويتم الاتجاه إلى كريمات التجميل الجاهزة لكنها تحتوى على المواد الكيميائية التى قد تضر بالبشرة مع مرور الوقت، لذا يفضل البعض استخدام الطرق الطبيعية، وسوف نعرض لكم كريم تبيض اليدين والتخلص من سواد المفاصل من أول استعمال.

كريم تبيض اليدين والتخلص من سواد المفاصل من أول استعمال

توجد العديد من الطرق الطبيعية الآمنة تماما وفعالة جدا في تفتيح اليدين وإزالة اسمرار المفاصل، ومن هذه الطرق:

زيت جنين القمح لتفتيح اليدين وإزالة اسمرار المفاصل

يدخل زيت جنين القمح في العديد من المستحضرات التجميلية التى تعمل على تفتيح لون البشرة وشدها وكذلك القضاء على التجاعيد، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية، لكن سنقدم لكم المكونات أولاً:

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

علبة جلسرين .

علبة فازلين.

عبوة كريم جليسويد.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر إناء مناسب ونضع به الفازلين والجلسرين.

نخلطهم جيدا ونضع كريم جليسويد وزيت جنين القمح.

ندمجهم جيدا ونضيف عصير الليمون.

نقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

ندهن اليدين والمفاصل يومياً قبل النوم.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة لمدة شهر.

طريقة أخرى لتفتيح اليدين وإزالة اسمرار المفاصل باستخدام جنين القمح