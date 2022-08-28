نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلات تزيد الوزن بشكل صحي في اسرع وقت وحل مشكلة النحافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلات تزيد الوزن بشكل صحي وتحل مشكلة النحافة وانخفاض الوزن والتي تعتبر مشكلة من مشاكل العصر، تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، ويجدوا صعوبة كبيرة في زيادة الوزن رغم اتباع الانظمه الغذائية أو تناول الادوية، ومشكلة النحافة تكون إما مشكلة وراثية أي أن أحد الأبوين يعاني منها، أو أنها نتيجة اعتماد نظام غذائي غير صحي، وفي هذا المقال سوف نوضح اهم الاكلات وبعض الوصفات التي تساعد في زيادة الوزن واهم النصائح للتخلص من مشكلة النحافة وزيادة الوزن بطريقة صحية وفي وقت قصير.

أكلات تزيد الوزن بشكل صحي

هناك العديد من الاكلات التي تحتوي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الهامة التي تساعد في زيادة الوزن بطريقة سليمه منها:

منتجات اللبان

يجب أن يتم اتباع نظام غذائي يحتوي علي منتجات الألبان مثل تناول كوب من الحليب مع كل وجبة رئيسية.

الخضار والفواكه

يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي علي نسبة كبيرة من الخضروات والفواكه، حيث تحتوي الخضروات والفواكه علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والالياف والعناصر الهامة لجسم الانسان.

الدهون

أن الدهون تعمل علي زيادة السعرات الحرارية في النظام الغذائي مثل تناول زبدة الفول السوداني مع الوجبات الخفيفة، أو إضافة زيت الزيتون في الوجبات الرئيسية، وايضا تناول الأسماك الغنية بالدهون مثل السلمون.

النشويات

يجب أن تحتوي جميع الوجبات علي نسبة من النشويات مثل الأرز والخبز، البطاطا والمعكرونة حيث أنها تمد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية اللازمه لزيادة الوزن.

اللحوم

تحتوي اللحوم علي الكثير من البروتينات الهامه لتكوين العضلات مثل الدجاج والبيض واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية التي تمد الجسم بالكثير من البروتينات والسعرات الحرارية.

وصفة الزبيب والتمر من من الأكلات التي تزيد الوزن

25 حبة من الزبيب.

10 حبات من التمر.

2 حبات من الموز.

2 ملعقة من العسل الابيض.

عدد 2 كوب من اللبن.

ملعقه كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة من السكر.

نقوم نخلط جميع المكونات ونشربه يوميا صباحا ومساء.

وصفة الموز والحليب وزبدة الفول السوداني لزيادة الوزن

حبه من الموز.

2 كوب من الحليب.

3 ملاعق لبن بودره.

2 ملعقة من العسل الابيض.

3 ملاعق زبدة فول سوداني.

نخلط جميع المكونات ويتم تناوله يوميا مرة صباحا و مرة في المساء قبل النوم لمدة شهرين.