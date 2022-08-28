نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة اعملي الكباب المشوي بطريقة بسيطة وطعم لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكباب المشوي من الأكلات الشهية ذات الرائحة الجذابة والمشهورة عالميا حيث أنه من الأكلات الشهية والمحبوبة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الكباب المشوي بطعم رائع ومميز بتتبيلة سحرية مثل المطاعم بالظبط، كما يتكون هذا الكباب من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البصل واللحم وأهمها التوابل حيث تعطيها مذاق ورائحة شهية وتقدم بجانب السلطات والمخللات والأرز، ايضا طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الكباب المشوي بطعم شهي ومذاق مميز في المنزل بكل بساطة.

مقادير عمل الكباب المشوي

يحتوي الكباب المشوي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كيلو من اللحم البتلو مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الروزماري المفروم.

عصير ٢ حبات من البصل.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

رشة من جوزة الطيب.

حبة من الطماطم.

ورق لورا.

رشة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير كباب مشوي بطعم رائع ومذاق مميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-