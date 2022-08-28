هيشيل سواد السنين.. كريم النشا والفازلين المبهر قنبلة الجمال تبييض وشد البشرة في دقائق

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عمر شويل - جدة قومي بتحضير وصفة كريم النشا والفازلين للتفتيح، فالعيد على مشارف القدوم وهذه الوصفة تقوم بإعطائك نتيجة مذهلة وفي وقت قصير جدًا، فالبشرة قد تتعب بسبب تعرّضها للكثير من العوامل المؤثرة سواء كانت العوامل البيئية أو بسبب وضع مستحضرات التجميل المغشوشة وكريمات الأساس، وكل ذلك يترك بقعًا على بشرتك سواء كانت بقع داكنة أو أي بقع لا تزول، وكل هذه العيوب التي تظهر على البشرة يمكن معالجتها بخلطة الفازلين والنشا التي سنقوم بتوضيحها لكم الآن. طريقة تحضير كريم النشا والفازلين للتفتيح مقادير الطريقة:- ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

ماء ورد بمقدار ملعقة صغيرة. طريقة التحضير :- قوي بمزج كل المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتحول إلى كريم متجانس وناعم ومن الأفضل أن يكون قوامه خفيف قليلًا.

بعد ذلك اغسلي وجهك أولًا وقومي بتنظيفه تمامًا من أي مستحضرات تجميل أو كريمات حتى يتم تطبيق الخليط على بشرة نظيفة.

ثم قومي بتمرير قطعة ثلج كبيرة على وجهك ثم قومي بفرد الكريم على بشرتك ودلكيها جيدًا مع الفرد ثم اتركيه لعدة ساعات.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد ذلك بالماء البارد حتى تنظفيه من الكريم ثم قومي باستخدام الكريم يوميًا وستجدي أفضل النتائج بعد أسابيع قليلة. وصفة الجلسرين والفازلين لتفتيح البشرة مكونات الطريقة:- ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

ملعقتان صغيرتان من الجلسرين. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط كل من كريم الفازلين مع الجلسرين وقلبي المزيج جيدًا حتى يصبح قوامه ناعم ومتماسك.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدًا ونظفيها ثم قومي بتطبيق الخليط على بشرتك في الليل واتركيه عليها طوال الليل حتى الصباح.

اشطفي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء الفاتر أو البارد في الصباح ثم قومي بتجفيفه و ترطيبه بكريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا قبل النوم وتركه لعدة ساعات و هي ساعات نومك وستجدي نتائج مميزة بعد عدة أيام قليلة.

يمكنك استبدال الجلسرين بالكركم وقومي بنفس الخطوات للحصول على نفس النتائج.

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