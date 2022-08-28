نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر وصفة عمل فطيرة شاورما دجاج علي الطريقة التركية مثل المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل فطيرة شاورما الدجاج التركية الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، ويقبل على إتقانها كافة المهتمين بأمور الطهي المختلفة، لما تقدمه لأفراد أسرتهم من قيمة غذائية رائعة، وطعم شهي؛ حيث تعتبر فطيرة الشاورما من أفضل الوجبات الغذائية التي طالما طلبها الجميع.
فطيرة شاورما
تقدم فطيرة الشاورما المزيد من الفوائد للجسم، ولعل أبرزها نسبة البروتين والفيتامينات التي يستفيد منها الجسم، وإليكم مكونات الوصفة وطريقة التحضير فيما يلي:
مكونات عجينة فطيرة الشاورما
يمكنك تجهيز مكونات عجينة فطيرة الشاورما قبل البدء فيها، وذلك من أجل تجهيزها بكل سهولة، وإليكم ذلك:
- عدد 4 أكواب من الطحين.
- ثم عدد 4 ملاعق كبيرة من الطحين.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ثم مقدار ⅓ كوب من الزيت.
- من ثم مقدار ½1 ملعقة صغيرة من الخميرة.
- أيضا رشة ملح.
- ثم ماء حسب الحاجة.
فطيرة شاورما الدجاج
كما يفضل تحضير حشو الفطيرة وتركها جانبًا لحين الحاجة إليها، ويتم ذلك بخطوات بسيطة وسهلة كما يلي:
- قطع صدور دجاج مقطعة إلى أجزاء صغيرة.
- عدد 1 ثمرة طماطم مهروسة.
- عدد 1 بصلة مفرومة.
- مقدار ¼ كوب من الخل.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من الطحينة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بقدونس.
مكونات الوجه
عليك بعد الانتهاء من إعداد الفطيرة أن تسقي وجهها بخليط التوريق والتحمير الشهير، الذي يمنح الفطيرة طعم شهي ومذاق رائع، وإليكم مكونات ذلك الخليط:
- سمسم.
- بيض مخفوق.
طريقة عمل فطيره الشاورمة التركية
بعد تجهيز كافة المكونات اللازمة للوصفة يمكنك البدء في إعداد فطيره الشاورمة الشهية، كما يلي:
- في البداية يتم تجهيز العجين بخلط الحليب، الزيت، الخميرة، الطحين، الملح، والسكر معًا ويتم الهفق يدويًا أو باستخدام الخلاط الكهربائي.
- ثم يتم سكب الماء بالتدريج مع التقليب أو الخفق المستمر، حتى تمام الامتزاج،
- من ثم يُترك العجين جانبًا بعد تغطيته حتى يختمر ويتضاعف حجمه خلال ساعة على الأقل.
- نبدأ خلال ذلك في تجهيز الشاورما وذلك بوضع المقلاة على النار وبها مقدار من الزيت.
- نضيف قطع صدور الفراخ مع الفلفل والملح إلى الزيت، ونتركها قليلًا حتى تمتزج معًا وتبدأ في النضج.
- نضيف إليها بالتوالي الطحينة، البقدونس، البصل، الطماطم، والخل مع التقليب الجيد، ثم نتركها جانبًا حتى تبرد.
- نبدأ في فرد العجين ونحشوه بالشاورما، ثم نغلقه جيدًا، ونغمس فرشاة العجين في الماء وندهن أطراف العجين جيدًا حتى يغلق بإحكام.
- قم بتشكيل العجين بالطريقة التي ترغب فيها، ثم ضعها في صينية الفرن الساخن بعد دهن العجين بالبيض المخفوق والسمسم.
- تترك الفطائر في الفرن لمدة 30 دقيقة على الأكثر حتى تنضج، ثم تترك لتبرد قليلًا ويتم تناولها مع المشروب المفضل.
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