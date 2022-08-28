نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كريم لازالة التجاعيد والهالات السوداء من نيفيا والقهوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص كريم لازالة التجاعيد حيث تتوفر العديد من مستحضرات التجميل المضادة للشيخوخة لمحاربة التجاعيد الأولى والخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه، بما في ذلك مستحضرات التجميل وكريمات التنعيم وأقنعة التنظيف أو العلاجات المضادة للتجاعيد ومع ذلك ، فهي ليست فعالة دائمًا في تحقيق النتائج المرجوة أو في أي مورد للحصول على طريقة رائعة أخرى ، تعرف على كيفية مواجهة نفسك بالقهوة المطحونة وكريم نيفيا.

أرخص كريم لازالة التجاعيد

لماذا تنفق مدخراتك على مستحضرات التجميل بينما يمكنك صنع المرطبات والمقشرات الخاصة بك على أساس المكونات الطبيعية؟ لتنظيف البشرة وإزالة الشوائب وتنعيم البشرة الجميلة ، اختر التقشير الطبيعي لخلق بشرة جديدة. ابحث عن علاجات موضعية تساعد في تقليل التجاعيد والبقع الداكنة والبقع البنية على الوجه. كما أنه يزيل الخلايا الميتة ويشجع على تجديد الخلايا ويمنع التجاعيد والندوب الأخرى.

كريم نيفيا لازالة التجاعيد

تتعرض بشرة الوجه باستمرار للاعتداءات الخارجية. التلوث والتدخين والأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وتسبب شيخوخة الجلد إليك علاج منزلي جيد لمكافحة نقص إنتاج الكولاجين المسؤول عن تجاعيد الجلد والدهون المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى حب الشباب والرؤوس السوداء.

أنت بحاجه إلى:

2 ملاعق كبيرة نيفيا كريم

2 ملاعق كبيرة نيفيا كريم 2 ملاعق كبيرة من البن المطحون

1 ليمون

ملاحظة: من الأفضل اختيار المكونات العضوية للحصول على أفضل النتائج الغذائية.

إعداد:

امزج ملعقتين كبيرتين من كريمة نيفيا مع نفس الكمية من القهوة المطحونة في وعاء.ثم أضيفي عصير الليمون واخلطي كل شيء جيدًا حتى تحضري بشكل موحد ولتقليل التجاعيد والبقع، ابدأ بإزالة المكياج وغسل وجهك جيدًا جفف بشرتك ثم ضعي الكريم بالتساوي على وجهك قم برحلة إلى المكون النشط للمنتج. استمري لمدة 15 دقيقة قبل شطف وجهك بالماء البارد. يكرر هذا العلاج 3 مرات في الأسبوع لتجعل البشرة ناعمة وسلسة.

فوائد هذه المكونات

1. كريم نيفيا

تستخدمه العديد من النساء لدعم بشرتهن وحمايتها من العدوان الخارجي. وهو يرطب ويعزز مرونة البشرة وإشراقها لسبب وجيه. تتغذى البشرة وتستعيد قوتها الطبيعية.

2. البن المطحون

القهوة المطحونة هي علاج للجدة يساعد على استعادة بشرة ناعمة وصحية ومشرقة تعمل هذه المكونات الطبيعية على إزالة الخلايا الميتة وتقشير البشرة لضمان تقشير لطيف وفعال الكافيين منتج معروف بتأثيره الثابت ويمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه أو الرقبة أو الصدر.

3. الليمون

غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، عصير الليمون فعال جدًا في تقليل مشاكل البشرة. هذه الحمضيات تنظف البشرة بسبب احتوائها على حامض الستريك. الليمون له خصائص تفتيح ويمكن استخدامه لإزالة البقع الداكنة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مركبات الفلافونويد التي يحتوي عليها تساعد في حماية الجلد من الأضرار الخارجية التي يمكن أن تقتله. ومن المعروف أيضًا أن حموضته تنظم نشاط الغدد الدهنية وتمنع ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب.