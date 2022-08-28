نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر عجيب فى ماسك الشاى الأخضر والزبادى فهو يبيض وجهك فى ثوانى معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبرماسك الشاى الأخضر والزبادى من أهم الأشياء الطبيعة التى أحدثت ضجة كبيرة فى تجميل الوجه وتنقيته من الاسمرار، فالشاى معروف أنه من المشروبات الساخنة التى لها فوائد صحية متعددة للوقاية من السرطان وأمراض القلب والسمنة المفرطة، لاكن فى هذا المقال نوضح لكى معجزة ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض وتفتيح الوجه بشكل دائم دون الحاجة إلى شراء المستحضرات التجميلية باهظة الثمن التى لا تعطينا النتيجه المطلوبة لتبييض الوجه، فهو ماسك أشتهر بمعالجة كلف الحمل وازالة الجلد الميت والقشور المتكونة على الوجه ليصبح صحياً أكثر وله نقاء ولامعان مميز، فالكثير من الفتيات تحلم بالحصول على وجه ابيض فاتح اللون بدون اى مجهود أو أضرار جانبية، لذلك تبحث عن الاشياء الطبيعية البسيطة التى لا تضر بصحة البشرة وتعطيها التفتيح والبياض الناصع بعد الاستعمال مباشرة، فالشاى الاخضر والزبادي يحلان مشكله الهالات السوداء تحت العين ويقوم بتقشير الجلد المسمر والخلايا السمراء، كما أنه مفيد جدا لتهدئة البشرة الملتهبة ومعالجة البثور والحبوب بالكامل، كما أنه يساعد على حماية البشرة من حروق الشمس ويخفى الندبات، ويعطينا الترطيب العميق ويفتح المسام ويغذى البشرة بشكل كبير مما يؤدي إلى ظهور الوجه مشرق وله نضاره مذهلة، وشكل جمالى مميز، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لعمل ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض آمن بدون اى اثار جانبيه وبخطوات سهله ومرتبه .

ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض الوجه

مكونات ماسك الشاى الأخضر والزبادى ;

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من العسل

كيس ونصف من الشاى الأخضر

ملعقه ونصف من عصير الليمون

طريقة عمل ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض الوجه

أولا قومى بوضع الشاى الأخضر إلى كميه ضئيلة من الماء المغلى حتى يكون رطب، ثم نقوم بتفريغ كميه الشاى الأخضر إلى وعاء مناسب لحجم المكونات، ثم نقوم بإضافة العسل النحل والزبادي وعصير الليمون، ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا ثم نقوم بتوزيع هذا الماسك على الوجه بالتساوى حتى منطقة حول العينين، ثم نترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم افركى وجهك بحركة دائرية للحصول على بشرة نضرة وبيضاء، وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، للحصول على أفضل النتائج يمكنك استخدام هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً لتحصلين على وجه ناصع البياض .