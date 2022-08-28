بكوب زيت اصنعي بسكويت اقتصادي بنكهة البرتقال هش ومقرمش ولذيذ

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عمر شويل - جدة بسكويت اقتصادي بنكهة البرتقال، يعد البسكويت من أشهى المخبوزات الهشة والمقرمشة التي يتم تحضيرها في المنزل، ويعد من أفضل المخبوزات الهشة التي يتم تقديمها مع المشروبات الساخنة في الصباح، كما أنه من أكثر أنواع المخبوزات المحببة لدي الأطفال، ويعد البسكويت من المخبوزات التي يتم تحضيرها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، ولكن تعد هذه الطريقة من أبسط الطرق وأوفرها فهي لا تحتاج إلي سمن أو زبدة فهي وصفة بسيطة واقتصادية، يتم تحضيرها من خلال بيضة واحدة ولكنها تعطي نتيجة رائعة ولذيذة فهو بسكوت هش ومقرمش من الخارج، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت اقتصادي بنكهة البرتقال بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت اقتصادي بنكهة البرتقال

يتم تحضير البسكويت من خلال المكونات الآتية وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

رشة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من السكر البودر.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

للتزين

سكر حبيبات.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت اقتصادي بنكهة البرتقال باتباع الخطوات الآتية:ـ

في وعاء نضيف البيضة ثم نضيف السكر والزيت، ثم نضيف الفانيليا ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي. ثم نستمر في الخفق حتي يذوب السكر تماماً ويتجانس الخليط ويصبح فاتح اللون وهش. نضيف بشر البرتقال ونستمر في خلط المكونات بالمضرب حتي يتجانس الخليط. ثم نضيف كوب من الدقيق والرشة الملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات باليد، ثم نستمر في إضافة الدقيق المتبقي تدريجياً. نستمر في العجن حتي نحصل على عجينة بقوام أملس وناعم.

طريقة التشكيل