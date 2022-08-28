طريقة عمل سلطة البطاطس المهروسة بطريقة شهية وصحية

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عمر شويل - جدة تعد البطاطس من أكثر الأكلات المحببة والمنتشرة عند الأطفال والكبار أيضاً، ‏وحيث أن سلطة البطاطس المهروسة يقبل على تناول الكثير ‏ويحبه الجميع بكل أنواعه، ‏وحيث أن يمكن تحضير سلطة البطاطس المهروسة لتزين المائدة وكما أنها تعود بفوائد صحية على الجميع لاحتوائها على العناصر الغذائية المفيدة بالإضافة إلى سهولة تحضيرها ومذاقها المتميز، ‏وكما يمكن تحضير سلطة البطاطس في المنزل بعدة نكهات مختلفة المختلفة، ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل سلطة البطاطس المهروسة بأسهل الطرق في البيت وبطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل ‏وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وكل مطبخ ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل سلطة البطاطس المهروسة المكونات: ثلاث ثمرات من البطاطس .

أربع فصوص من الثوم .

أربع أكواب من الزيت النباتي .

أربع ثمرات من الفلفل الأحمر الحار .

نصف حزمة صغيرة من الكزبرة .

ملعقة صغيرة من الزبدة .

ملعقة صغيرة من الملح . طريقة التحضير : الخطوة الاولى قومي أولاً بتقشير البطاطس ثم بعد ذلك يتم تقطيعها إلى مكعبات متوسطة في الحجم ثم بعد ذلك اغسلي الكزبرة جيداً بالماء وبعد ذلك يتم فرمها فرماً ناعماً . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بهرسي الثوم جيداً ثم بعد ذلك يتم تقطيع الفلفل الحار وبعد ذلك قومي بفرمه الفلفل فرماً ناعماً . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإحضار إناء ثم قومي بتقليب البطاطس في الزيت في إناء على النار المرتفعة الحرارة إلى الحصول على اللون الذهبي . الخطوة الرابعة قومي بوضع البطاطس على المناديل الورقية للتخلص من الزيت الزائد ثم بعد ذلك قومي بوضع كلا من الثوم مع الكزبرة وبعد ذلك قومي بإضافة الفلفل الأحمر في الزبدة في مقلاة مناسبة وضعي المقلاة على النار . الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بالتقليب جيداً في الخليط وبعد ذلك قومي بإضافة البطاطس وبعد ذلك يتم التقليب جيداً حتى نحصل على الخليط المتجانس وضعي خليط سلطة البطاطس المهروسة في طبق للتقديم وقدمي إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء .

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