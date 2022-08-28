نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم كولاجين طبيعي لشد الوجه والرقبة والتخلص من التجاعيد والخطوط التعبيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة، يعد ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة فى البشرة كابوساً لكثير من السيدات التي ترغب فى الحفاظ على جمالها وشبابها الدائم، وتشعر أنها فقدت الكثير من أنوثتها عندما تواجه ذلك، ويقول الأطباء وخبراء التجميل أن نسبة الكولاجين الطبيعي فى الوجه تبدأ فى الانخفاض من بعد عمر 25 عاما، وتقل بشكل تدريجي كلما تقدم العمر، ويلعب ترطيب البشرة دورا هاماً فى الحد من ظهور التجاعيد مبكراً، حيث أن جفاف البشرة وعدم الاهتمام بها يعجل من ظهورها بشكل كبير، فيمكنك أن تصنعي بنفسك أقوى كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة فى منزلك بأقل التكاليف الممكنة لتجعلي بشرتك شابة مهما طال العمر.

طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي

من أجل القيام بصنع كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة لابد من استخدام مكونات تحتوى على نسبة كبيرة من الكولاجين إلى جانب الفيتامينات الغنية والمغذية للبشرة وأهمهما فيتامين e، الذي يدخل عادة فى أغلبية الكريمات ومستحضرات التجميل المختلفة، لذلك نقدم وصفة لبان الدكر الذي يعد بديل طبيعي عن الكولاجين فى البشرة ويعمل على شدها بشكل كبير، ومن أجل صنع الكريم اتبعي الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من لبان الدكر الحصي.

ملعقتين كبيرتين من الأرز المصري.

3 حبات من اللوز المقشر.

طريقة التحضير:

احضري وعاء يفضل أن يكون من الزجاج، اخلطي به جميع المكونات، ثم اغمريها بالماء.

غطى المكونات وضعيها بداخل الثلاجة من الليل حتى الصباح التالي.

افرغي الخليط فى وعاء الخلاط الكهربائي ليتم سحقه ويصبح ناعم تماماً.

بذلك يكون الكريم جاهز على الاستخدام ويمكنك الاحتفاظ به بداخل الثلاجة لمدة 10 أيام ثم يتم تجديد الكمية.

يمكنك استخدام الكريم ثلاث مرات بالأسبوع للحصول على نتيجة رائعة والحفاظ على شبابك الدائم.

قناع البيض لشد البشرة

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير: