نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الحواجب طبيعيا بالقرنفل في البيت.. مش هتحتاجي كوافير في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل، تبحث عادة السيدات على ما يبرز جمال وجهها ويجعلها تحصل على إطلاله مميزة ومختلفة، وبالطبع شكل الحواجب من أكثر الأشياء التي تحدد ملامح الوجه وتبرز جاذبيته، بحيث يكون شكلها ولونها متناسق مع شكل الوجه لكى تحصلي على مظهر لائق، ومن أكثر الأشياء التي عرفت حديثاً وحققت نتائج فعالة فى صبغ الحواجب وجعلها كثيفة وسميكة، هو نبات القرنفل لما له من دور فعال فى تغذية بصيلات الشعر وتقويتها ونموها بشكل سريع وصحي، إلى جانب لونه الداكن المميز الذي لا يجعلك تحتاجي إلى تاتو الحواجب نهائياً، وهناك طرق مختلفة لاستخدام القرنفل فى صبغ الحواجب، والتي سوف نذكرها فى السطور التالية لكى تختاري الملائم منها والأكثر سهولة.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الخروع

من المعروف عن زيت الخروع أيضا أنه يحقق نتائج هائلة فى نمو الشعر وتكثيفه فى وقت قصير، إلى جانب امتلاك نبات القرنفل نفس المميزات مما يجعل هذه الخلطة من أقوى الخلطات التي يمكنك من خلالها الحصول على حواجب كثيفة ومرسومة طوال الوقت، ومن أجل اتباع هذه الخلطة اتبعي الخطوات التالية:

ضعي بعض حبات القرنفل فى طاسة على النار وقومى بتقليبها حتى تلاحظي تغير لونها ثم اطفئ النار.

ضعي حبات القرنفل فى المطحنة الكهربائية لكى يتم سحقها وتحصلي على بودرة ناعمة.

يمكنك تصفية المسحوق الناتج للتأكد من خلوه من أي تكتلات.

احضري وعاء صغير اخلطي به ملعقة من بودرة القرنفل مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع حتى يصبح شكل الخليط مثل العجين.

وزعي الخليط على حاجبيك بحرص، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء.

كرري تلك الخطوة عدة مرات بالأسبوع حتى يمتص حاجبيك اللون وتحصلي على النتيجة المطلوبة.

صبغ الحواجب بعيدان القرنفل

يعد صبغ الحواجب باستخدام عيدان القرنفل من أسهل الوصفات التي يمكن استخدامها من أجل صبغ الحواجب، وهى كالأتي: