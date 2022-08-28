نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثواني بملعقة حنة ودعي الشعر الأبيض وتخلصي من الشيب نهائياً لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحناء من أنواع الصبغات الطبيعية التى لها فوائد عديدة للشعر فهي تعمل على صبغ الشعر الأبيض وإزالة الشيب المبكر الذى يعانون منه معظم النساء، كما أنها ترطب الشعر وتحميها من التقصف وتزيل قشرة الرأس وتعمل على تنظيف فروة الرأس لوجود مواد طبيعية تعمل على ذلك، وسوف نعرض لكى سيدتى طريقة عمل وصفة لإزالة الشيب المبكر بالحنة الطبيعية.

صبغ الشعر بالحناء من الوصفات الآمنة تماماً على صحة الشعر، حيث أنها لا تعالج فقط الشيب المبكر، بل فهى تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر، ويوجد أنواع كثيرة من الصبغات تعمل على تلوين الشعر الأبيض وإعطائه المظهر الخارجى الجذاب، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة تحضير وصفة طبيعية لعلاج شيب الشعر بالحناء.

وصفة طبيعية لعلاج الشيب بالحناء

الحنه من الوصفات الآمنة تماما على فروة الرأس والتي تؤذي بصيلات الشعر مثل الصبغات التى توجد فى المحلات، حيث أنها توجد بها مادة الأمونيا التي تقوم بتقصف الشعر وبالتالى تعمل على تساقطه، عكس الحناء الطبيعية التى تتميز بأنها تقوى الشعر وتمنع تساقطه.

صبغ الشعر الأبيض بالحناء

المكونات

حناء جلورى أو رويال من العطار اى لون تفضلينه

ماء دافىء للعجن.

تحضير وصفة الحناء لصبغ الشيب المبكر

نخلط الحنه الموجودة داخل العبوة مع كمية قليلة من الماء الدافئ للحصول على عجينة متماسكة.

نضع الحناء على كامل اجزاء الشعر خصوصاً الأماكن التى توجد بها الشعر الأبيض وهى دائما تكون فى مقدمة الرأس.

ثم تغطى الرأس بالبونية المخصص للحناء ونتركها لمدة ساعة.

تغسل الحناء بالماء والشامبو للتخلص من بقايا الحنة الموجودة بالشعر، ثم نجفف الشعر.

نضع زيت زيتون على الشعر بعد استخدام الحناء.

هذه الوصفة سوف تعمل على القضاء على الشعر الأبيض وتعمل أيضا على إكساب الشعر النعومة واللمعان، حيث أن الحنه لها فوائد عديدة فى صحة الشعر وعم هيشانه فهى تقوم بتنعيم وترطيب البشره الجافه، واحرصي دائما سيدتى ان تقومى بوضع الحناء فى مقدمة الرأس جيداً لكثرة ظهور الشعر الأبيض على هذه المنطقة أكثر من الأماكن الأخرى بالشعر، وقومى بلفه جيداً حتى لا تتناثر قطرات الحناء على الوجه و الجسم فتعمل على صبغة.

صبغ الشعر باللون الاحمر بالحنه الطبيعية

المكونات

معلقة كبيرة من الحنه.

معلقه كركدية منقوع فى الماء.

تحضير وصفة لصبغ الشعر بالجنه