نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو زبدة فقط أعملي سمنة بلدي فلاحي بطعم أحلي من الجاهز مش هتشريه من برة تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة السمن البلدى من أفضل أنواع السمن، حيث أنه يتميز بطعمه فى الأكلات ويضيف للطعام المذاق الحلو والخاص، ويوجد أنواع من السمن البلدى المغشوش ولكى تتجنبى هذا قومى بعمله فى البيت حفاظاً على سلامة وصحة أسرتك، وطريقة عمل السمن البلدى فى المنزل سهلة وبسيطة كل ما عليكى تتبعي الخطوات فى كيفية صنع السمن البلدي الطازج.

السمن البلدى يتميز بطعمه ورائحته المميزة واللذيذة التى لا تقاوم مع البيض و الفطير الفلاحى، حيث أنه يدخل فى العديد من الأكلات التى يكسبها الطعم الحلو والمذاق الخاص، ويمكن أن نطهو السمن البلدى فى المنزل دون اللجوء لشرائه جاهزاً، وسوف نعرض فى هذا المقال طريقة كيفية عمل السمن البلدى بطريقة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل.

وصفة السمن البلدى الطازج

تعد طريقة صنع السمن البلدى فى المنزل من اسهل الوصفات التى تقدم، حيث أنها تضمن لكى سمن طبيعى طازج وإليكم فى هذا المقال طريقة عمل السمن البلدى فى المنزل.

وصفة السمن البلدى

المكونات

2 كيلو حليب.

رشة ملح.

تحضير وصفة السمن البلدى

نغلى الحليب بعد من أن نتأكد من أن الحليب من اللبان ويكون حليب طازج وغير مغشوش بالماء، ثم نرفع من على النار ونتركه يبرد ويدخل الثلاجة لكي يكون طبقة قشطة.

ونضع القشطة فى وعاء فى الفريزر.

نقوم بعمل هذه الخطوة إلى أن نجمع كمية مناسبة من القشطة.

نضع القشطة فى وعاء بلاستيك ونقوم بحركات دائرية حتى تتفتت جزء منها، ثم نضعها على نار هادئة حتى تذوب.

سوف نجد فى قاع الاناء قطع مرملة لونها ذهبى وهى مااعرف باسم المرطة، ثم نفصل المرطة عن السمن ونتركه يبرد ونضعه فى برطمان نظيف محكم الغلق.

هذه الوصفة سهلة وبسيطة فى الإعداد لتحصلي على سمنة بلدي طازجة يمكن صنعها فى المنزل بسهوله، فالسكن البلدى من احسن أنواع السمن عند الطهى حيث أنه يضيف للاكل الطعم الحلو والمذاق الرائع، فعند عمل البيض المقلى بالسمن البلدى، سوف يكسبه الرائحة الجميلة التى يعشقونها الكبار والصغار، ويوجد أنواع كثيرة السمن البلدى فى الأسواق فاخذرى سيدتى بأن تشترى سمن بلدى من المحلات ويكون مغشوش، فمن الأفضل أن تقومى بعمله فى المنزل ضمان لكى ولأسرتك من السمو المغشوش، حيث أنه يتميز بالطعم والرائحة الخاصه به، ويمكن استخدام المرطة التى تنتج فى قاع السمن فهى لذيذه فى الطعم والمذاق، حيث أن معظم السيدات يقومون بتخزينها وتناولها مع الأطعمة فهى غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.