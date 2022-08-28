نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة متميزة لعمل مندي اللحم بخطوات بسيطة وسهلة والطعم روعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مندي اللحم من أهم الاكلات العربية والتي تشتهر في السعودية، فهي اكله مميزة ومفيدة ولها طعم مختلف، لذلك اشتهرت في الكثير من البلاد الأخرى وأصبح يتساءل عن خطوات تحضيرها الكثيررمن النساء وذلك ليتم تقديمها سواء في العزائم أو كطبق رئيسي للأسرة، تابعو معنا السطور القادمة للتعرف علي كيفية عمل مندي اللحم بخطوات بسيطة وبالطريقة الأصلية.
طريقة عمل المندي اللحم في المنزل
المندي من الأكلات المميزة من حيث الشكل أثناء التقديم أو في الطعم لذلك تبحث الكثير من النساء عن افضل الطرق في تقديمه والان سوف نتعرف على كيفية تحضيره بالطريقة الأصلية السعودية وهي كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من اللحم الضاني المقطع.
- كوبين من الأرز البسمتي.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- أربع قرون من الفلفل الأحمر.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.
- رشة كمون.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- رشة قرفة.
- ملعقة فلفل اسود.
- بعض أوراق اللوري.
- رشة كزبرة ناشفة.
- ملعقتين من الزبدة.
- ملعقة من الملح.
- بعض حبات من جوز الطيب.
- ملعقة توابل لحم.
- كوبين من الماء.
طريقة التحضير
- احضري مقلاة مناسبة الحجم.
- أضيفي بها جوز الطيب، والكمون، والتوابل، والفلفل الأسود، والكزبرة، والقرفة.
- قلبي كل المكونات مع بعض حتى يصدر من هذا الخليط رائحة مميزة.
- ارفعي الخليط من النار، وقومي بإضافته إلى قطع اللحم، واخلطي جيدًا حتى يصبح اللحم كتبها بالشكل المطلوب ويترك في الثلاجة لمدة ساعة
- اخرجي اللحم من الثلاجة، أحضري وعاء مناسب، أضيفي بداخله الزيت، وقومي بتشويح اللحم مع الفلفل الحار حتى يتغير لونه أضيفي إليه المياه، واتركيه حتى ينضج لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم أضيفي إليه الملح، وارفعي اللحم من الشوربة المتبلة.
- احضري صينية مناسبة وضعي بها قطع اللحم ويتم إدخاله الفرن تحت الشواية حتى يحمر ويصبح مميز.
- أضيفي على الشوربة الخاصة باللحم الارز، واتركيه حتى ينضج مع إضافة إليه الكركم، والزنجبيل وقلبي المكونات واضيفي الملح المناسب له.
- بعد تمام ينضج الأرز يتم وضع الارز في طبق التقديم ثم يوضع فوقه قطع اللحم المميز ويقدم بألف هنا وشفا.
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