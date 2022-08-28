نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت المورق والطري بالجلاش في 10 دقائق بدون عجن أو تخمير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع وأسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت المورق بالجلاش، يفضل الجميع في فصل الصيف تناول المعجنات الفطائر الخفيفة في الإفطار والعشاء لكي تكون خفيفة على المعدة والهضم، ومن أحلى و أطعم المعجنات التي يعشقها الجميع هو الفطير المشلتت و لذلك نقوم بشرائه من الأفران بشكل دائم ولكن الأمهات وربات البيوت يفضلون دائما تحضيره من المنزل ولكن الطريقة الأصلية لتحضيره مرهقة ومتعبة جدا على الكثير من السيدات لأنها تحتاج إلى عجن وفرد وتخمير، ولكننا سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل احلى فطير مشلتت بالجلاش مورق وطري وخفيف مثل الأفران بطعم وريحه زمان بعد الآن لم تقومي بتحضيره إلا بهذه الطريقة فلن تأخذ منك سوى 10 دقائق فقط. مقادير الفطير المشلتت بالجلاش لفه من الجلاش.

علبه قشطه (يمكن استبدالها بالقشطة التي تتواجد على وجه الحليب).

نصف ملعقة سكر.

علبة زبادي.

نصف كوب لبن دافي.

ملعقه بيكنج بودر.

نصف كوب سمن بلدي مذابة (يمكن استبدالها بالزبدة)

نصف ملعقة ملح. طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش أولا لابد من أستخدام نوع جيد من الجلاش لكي لا يتقطع ويصبح مورق وطري.

في البداية نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع السمن بداخلها من جميع الجوانب لكي لا تلتصق بها الفطيرة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع القشطة وعلبة الزبادي والسكر والملح.

نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم حتى يمتزجا ويصبح القوام كريمي.

ثم نضيف الحليب الدافئ و السمن البلدي و البيكنج بودر ولابد ان تكون مذابة لكى يسهل عليك فردها.

نقلب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا.

بعد ذلك نأتي طبقات الجلاش ونقوم بفرد كل طبقة على حدى.

ثم نأتي بصينية الفرن المدهونة بالسمن ونقوم بوضع طبقة من الجلاش ثم بالفرشاة نقوم بتوزيع الخليط على طبقة الجلاش من جميع الجوانب ( لابد من توزيع الخليط جيداً على طبقات الجلاش لكي تصبح مورقة).

بعد ذلك نقوم بوضع طبقة أخرى من الجلاش ونوزع عليها الخليط بالجلاش.

نستمر هكذا حتى ننتهي من لفة الجلاش.

بعد ذلك نأتي بأطراف الجلاش الخارجة من الصينية ونقوم بوضعها أسفل طبقة الجلاش من الجوانب.

ثم نوزع على وجه الفطير المشلتت بالجلاش من خليط القشطة على الوجه لكي يأخذ لون التحمير الجميل.

نضع الصينية في الفرن ويكون ساخن على أعلى درجة حرارة وتوضع على الرف الأوسط.

نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل و الوجة الجوانب.

ثم نخرجها من الفرن و بواسطة بخاخ نقوم برش القليل من الماء على وجه الفطير لكي تطري ثم نغطيها ونتركها دقيقتين.

بعد ذلك نقطعها ونقدمها للطعام بجانب العسل و الجبن وبالصحة والهنا.

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