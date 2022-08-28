نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة من الفازلين ضعيها على الشامبو لتطويل شعرك بسرعه البرق وصفه هنديه خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم كيفية تحضير واستخدام وصفة الفازلين لتكثيف الشعر وتطويله وتنعيمه، فالفازلين أثبت قدرته على الكثير من الأمور من ترطيب وتطويل والدخول في وصفات خاصة بالبشرة ووصفات أخرى للتنحيف وغيرها، فالفازلين هو اكتشاف طبي مذهل ومناسب لجميع أنواع الشعر وليس له أي أضرار جانبية وسلبية على الشعر، وسنقدم لكم في سطور مقالنا التالية وصفة من أفضل وصفات العناية بالشعر بجميع أنواعه حتى تحصلي على شعر صحي بدون أي تدّخل كيميائي. كيفية استخدام وصفة الفازلين لتكثيف الشعر وتطويله المكونات المطلوبة:- شامبو مناسب لنوع شعرك.

كريم الفازلين الطبي. خطوات وطريقة استخدام الفازلين على الشعر:- قومي بغسل شعرك جيدًا حتى يصبح نظيف تمامًا وليس عليه أي زيوت أو أتربة ثم قومي بفرد طبقة كثيفة من الفازلين على شعرك ودلكي جيدًا ثم قومي بتركها لعدة ساعات.

بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بالشامبو حتى تتخلصي تمامًا من الفازلين عليه وبعد ذلك قومي بدهن أطرافه بكمية بسيطة من كريم الفازلين واتركيه طوال الليل.

في الصباح قومي بشطف شعرك واستمري على هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا على الأقل حيث يعمل الفازلين على زيادة نمو شعرك ومعالجة التساقط والتقصف.

ويجعل الشعر أكثر نعومة وليونة ومرونة والنتائج تظهر بعد مرتين فقط من الاستخدام لمدى قوة وفعالية الفازلين على الشعر. كيفية تحضير وصفة صفار البيض للشعر المكونات المطلوبة:- حبة بيضة كبيرة صفار فقط.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

ماء دافئ أو فاتر. خطوات تحضير الوصفة:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها بواسطة ملعقة خشبية أو يمكنك طحنها ثم قومي بوضعها داخل حمام مائي أو داخل الميكروويف لثواني قليلة حتى تذوب.

اتركي الخليط يبرد قليلًا ثم قومي بشطف شعرك جيدًا ثم قومي بفرد الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك جيدًا بحركات لطيفة.

بعد ذلك قومي بلف شعرك وغطيه حتى تصبح الخلطة دافئة على شعرك وتتفتح مسام فروة الرأس ثم قومي بتركها عليها لمدة ساعتين تقريبًا.

اشطفي شعرك بعد ذلك ويمكنك استخدام هذا الخليط على شعرك مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

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