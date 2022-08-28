نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 3 مكونات فقط حضري آيس كريم في البيت بنكهات مختلفة و بمكونات طبيعية رطبي على أولادك في حر الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة حضري آيس كريم في البيت بنكهات مختلفة و بمكونات طبيعية، المثلجات من ضمن الأطعمة التي تشهد إقبالا كثيفا في موسم الصيف بسبب موجة الحر الشديدة، حيث تساعد على ترطيب الجسم وإنعاشه وكسر الملل التي تسببه الحرارة المرتفعة وتفضل كثير من الامهات تحضيره منزليا لضمان جودته وفيما يلي نتعرف على اكثر من طريقة لتحضيره منزليا فتابعونا. حضري آيس كريم في البيت بنكهات مختلفة سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل الأيس ريم في البيت بأطعم مختلفة طريقة تحضير ايس كريم بالفانليا المكونات كوب حليب كامل الدسم.

نصف كوب سكر بودرة ناعم.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ربع كوب حليب بودرة.

كيس كريمة خفق بودرة. طريقة التحضير نقوم بوضع كوب الحليب كامل الدسم في الخلاط.

بعد ذلك نضرب اللبن لمدة دقيقة.

أثناء الضرب نضع السكر البودرة.

ننتظر ثواني قليلة حتى نتأكد من أن السكر ذاب تماما مع الحليب.

ننزل باللبن البودرة وهذه هي أهم خطوة في عمل الآيس كريم.

نضرب المكونات تلك لمدة ثلاث دقائق، ثم نضع كيس كريمة الخفق البودرة.

الفانيليا اختياري إن كنت تريد طعم الفانيليا.

لا ننسى أن نضع الخليط في الثلاجة لمدة يوم قبل أكله. افضل طريقة لتحضير الأيس كريم اقتصاديا المكونات ماء مثلج.

سكر بودرة.

كريمة حلويات. طريقة التحضير نضع الماء المثلج في الخلاط ونضع عليه السكر البودرة ونضربهم في الخلاط لمدة ثلاث دقائق.

أثناء الضرب نضع الكريمة.

نستمر في ضربهم في الخلاط حتى يصبح القوام ثقيل.

يتم وضعهم في علبة فارغة في الثلاجة لمدة يوم كامل. طريقة تحضير الأيس كريم بالفراولة المكونات فراولة مهروسة.

سكر.

كريمة. طريقة التحضير يتم خلط الكريمة والسكر مع بعضهم البعض في الخلاط، حتى يصبح القوام ثقيل نضع ماء مثلج.

الفراولة تعطي نكهة طبيعية، وآمنة على الأطفال.

حتى تنجح الوصفة يلزم ترك الآيس كريم في الثلاجة يوم كامل. طريقة تحضير الأيس كريم بثلاث مكونات فقط المكونات ماء بارد جدا.

سكر ناعم.

نشا. طريقة التحضير يتم وضع النشا على النار بها ماء فاتر حتى تصبح ثقيلة القوام.

بعدها نتركها تبرد تماما.

نضع الماء البارد والسكر في الخلاط.

نضرب لمدة ثلاث دقائق السكر والماء البارد.

حتى يذوب السكر تماما.

بعد التأكد من أن النشا بردت تماما.

نقوم بوضعها في الخلاط على السكر والماء البارد.

نضع الفانيليا ونضرب الخليط بشكل كامل.

بعدها نحضر علبة فارغة ونضع الآيس مريم ثم نتركه في المجمد لمدة يوم كامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب 3 مكونات فقط حضري آيس كريم في البيت بنكهات مختلفة و بمكونات طبيعية رطبي على أولادك في حر الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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