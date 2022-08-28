نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريع عملية التمثيل الغذائي .. أفضل الطرق لحرق الدهون في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملية التمثيل الغذائي للطعام هي عملية إنتاج الطاقة من الطعام والشراب، والطاقة الناتجة من الطعام يحتاجها الجسم لأداء جميع الوظائف الحيوية ونمو الخلايا ويكون الجسم بصحة جيدة. التمثيل الغذائي أو ما يسمي بالأيض هي عملية إذا تمت بشكل سليم بدون خلل فإنها تحمي الجسم من الأمراض منها مرض السمنة حيث أن عملية التمثيل الغذائي تقوم بحرق الدهون بشكل أفضل، وحتى تتم هذه العملية بشكل أفضل فعليك بمعرفة تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهو الموضوع الذي سوف نتحدث عليه في مقالتنا.

تسريع عملية التمثيل الغذائي

حتى تحمي جسمك من الأمراض وتجعل جسمك في صحة جيدة دائماً اهتم بالنصائح الآتية لمعرفة كيفية تسريع عملية التمثيل الغذائي:

الحفاظ على وقت الفطور لك بأن يكون صباحاً، لأن معدل الحرق في الصباح يكون عالي.

أن تكون وجبة الإفطار غنية بالفيتامينات مثل البيض واللبن والفواكه.

تناول وجبة خفيفة قبل النوم مثل الزبادي أو الفاكهة.

المواظبة على نوم 7 ساعات خلال اليوم فذلك يساعد في زيادة حرق السعرات الحرارية

طرق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم

وقد عرضنا أهم طرق لضمان عملية تمثيل غذائي سليم، وسوف نعرض لكم معلومات أكثر عن طرق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم ومنها:

التعرض لأشعة الشمس يومياً وذلك لأهمية أشعة الشمس في مد الجسم لما يحتاجه من فيتامين د المهم للعظام والمناعة بالإضافة لأهمية أشعة الشمس في التمثيل الغذائي بشكل سريع.

الاهتمام بالرياضة وممارسة الرياضة بشكل مستمر كل يوم لأنها تساعد الإسراع من التمثيل الغذائي وضمان حرق الدهون بشكل جيد.

الابتعاد عن الكربوهيدرات في السكريات والحلويات واستبدالها بسكر الفاكهة والابتعاد عن الدهون الضارة في الأطعمة الدسمة واستبدالها يدعون صحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند والمكسرات وغيرهم.

مشروبات تسرع عملية الايض

كما أوضحنا أيضا الطرق التي تسرع من عملية الايض وسوف نقدم لكم مشروبات تسرع عملية الايض ومنها

المياه

مشروب القهوة

مشروب الزنجبيل

خل التفاح

الفلفل الحار والتوابل الحارة

الحليب

شاي اخضر

شاي أسود

مشروب طاقة

وهنا قد تكون وصلنا إلى نهاية مقالتنا والتي تحدثنا فيها عن تسريع عملية التمثيل الغذائي ،وأرجو أن تنال المقالة أعجابكم.