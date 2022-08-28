زيت جوز الهند وفيتامينE: يحول الشفايف من رمادية متشققة إلي شفايف وردية وناعمة2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم زيت جوز الهند وفيتامينE , حيث يعتبر تشقق الشفايف من المشكلات التي تواجه البشرة تجعل الشفايف تبدو غير صحية ولونه مائل للبني فنحنا اليوم سوف نغير الشفايف تماماً من اللون البني وشفايف متشققه إلى شفايف وردية وناعمة وممتلئة مع هذا المقشر الرائع الذي يخلصك من التشققات والجلد الميت والسواد ويرطب الشفاه بشكل رائع ومعنا أيضا المكون الرئيسي وهو زيت جوز الهند الذي يعمل علي تفتيح الشفايف وترطيبها فهو يعتبر من الزيوت التي تتمتع بقوام ثقيل يدوما علي الشفاه لفترة مما يجعل الشفاه تستفيد منه كثيراً وسوف نتعلم في هذا المقال علي طريقة بلسم رائع للشفاه يعني وداعاً لأحمر الشفايف بعد أستخدم هذا البلسم وسوف نتعرف أكثر علي المقشر والبلسم من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل كنز زيت جوز الهند وفيتامينE المعجزة لترطيب الشفايف من أول استخدام فوري

مكونات عمل زيت جوز الهند وفيتامينE لتحويل الشفايف من رمادية إلي وردية وتحدي

أليكم اليوم مكونات بلسم ومقشر الشفايف مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة من زيت جوز الهند.

١ملعقة من السكر.

١ملعقة من القرفة.

ثلاثة قطرات من فيتامينE.

مكونات بلسم الشفايف

١ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

١ملعقة صغيرة من الشمع العادي.

قطرات من لون احمر غذائي.

خمسة قطرات من فيتامينE.

طريقة تحضير المقشر والبلسم

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من القرفة ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من السكر ونقلب ثم نضع فيتامين ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً . أصبح المقشر جاهز للاستعمال

تحضير البلسم

نحضر وعاء نظيف ممكن نضعه على النار ونضع فيه مكونات البلسم ونقلب جيداً. ثم نرفع الوعاء علي نار هادئة حتى تذوب المكونات جيداً مع بعضها. في هذا الوقت نقوم بإحضار علبة من روج قديم ونقوم بغسلها جيدا ثم نقوم بوضع البلسم بداخلها في الثلاجة حتي يتمسك جيداً.

طريقة الاستخدام

نتعرف الأن علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-