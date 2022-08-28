نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وجبة في الأوقات الحرجة….في 10 دقائق بس وبدون فرن حضري فطائر الطاسة اللذيذة بحشوات مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حضري فطائر الطاسة اللذيذة بحشوات مختلفة، تعتبر الفطائر من الوجبات السريعة والمفضلة للكبار والصغار، فهي تكون مغذية جداً وتمد الجسم بالعناصر الغذائية الكثيرة، وتتميز بطعمها اللذيذ بينما تكون هي المنقذ في الأوقات الحرجة لأنه تكون سهلة في التحضير وبأقل المكونات الموجودة داخل مطبخك وبأبسط المقادير ولها العديد من الطرق السهلة التي تساعدك في صنع الفطائر الطاسة في المنزل، بينما تقوم بتوفير لكي بعكس لو تم شرائها ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة التحضير والمكونات البسيطة. حضري فطائر الطاسة اللذيذة بحشوات مختلفة سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل فطائر الطاسة السريعة بحشوات مختلفة المكونات المطلوبة في عمل الفطائر الطاسة نقوم بتحضير الماء.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الحليب.

معلقة ونصف من الشبت.

ملعقتين من الزيت.

نحضر قليل من الفلفل.

قليل من الطماطم.

قليل من الفلفل الأسود المطحون. طريقة تحضير الفطائر الطاسة تحضير إناء ونضع فيه كوب الدقيق.

وبعد ذلك نضع الحليب إلى الدقيق ونقوم بتقليب جيداً.

نضع الزيت على المكونات الدقيق والحليب.

نقوم بخفق المكونات جيداً في الخلاط.

نقوم بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة وأيضاً الفلفل ثم نقوم إضافتها إلى المكونات السابقة.

ثم نضع المكونات بكميات صغيرة ونقوم بتوزيعها في المقلاة ساخنة وغير لاصقة حتى تحصل على السوى المناسب.

وبعد ذلك نقوم بتقليب على الجانب الآخر حتى يصل إلى اللون الذهبي ونقدم بتقديم في أطباق مفرودة وبالهنا. طريقة عمل الفطائر الطاسة بالحشوة الخضروات المكونات: 1/2 كوب من الدقيق الأبيض.

1/2 كوب من الحليب.

1/2 معلقة نشا.

بيضة واحدة.

معلقة من زيت الزيتون.

1/2 معلقة من الزبدة.

1/2 معلقة من الخل الأبيض.

رشه من الملح الطعام.

جبنة موتزاريلا أو شيدر للتزيين.

فلفل ألوان الأصفر والأحمر.

زيتون أخضر. طريقة التحضير نقوم بتحضير إناء نضع فيه الدقيق ورشة من الدقيق والنشا ونقوم بتقليب جيداً.

وبعد ذلك نضع البيضة إلى المكونات ثم نضع الحليب واحدة واحدة حتى يصبح المزيج سائل.

ثم نضع الخل ثم الزيت إلى العجينة ونقلب الخليط جيداً.

قومي بترك العجينة حتى تستريح لمدة عشر دقائق.

نقوم بإحضار طاسة مدهونة بالزيت على النار ثم نأخذ قليل من الخليط ونقوم بتوزيعها في الطاسة.

إضافة الزبدة إلى الأطراف ثم نقوم بوضع الفلفل والزيتون على الوجه ونضيف إليها الجبنة التي قمت بتحضيرها.

وبعد ما تصل إلى ألوان الذهبي من الأسفل نقوم بقلبها على الوجه الآخر.

ونقوم بتقديمها على طبق مسطح.

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