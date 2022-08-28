نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسيسة الهشة في المنزل بمكونات اقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البسيسة، تعد البسيسة من الحلويات المصرية التي يعشقها العديد من الكبار والصغار والتي تتكون بمزيج من الدقيق الأبيض ودقيق الذرة عكس الكيك العادي الذي يعتمد على الدقيق الأبيض فقط بجانب المكونات الأساسية، علاوة على ذلك يمكنك إعدادها باللبن أو من خلال عصير البرتقال للحصول على مذاق رائع، تتميز البسيسة بسهولة مكوناتها وإعدادها فهي من الحلويات الخفيفة التي يمكن تناولها كوجبة فطار أو في العشاء، بالإضافة إلى إمكانية تزينها بالفواكه المجففة أو بالشربات للحصول على مذاق لذيذ وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا، تابعونا حضراتكم من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل البسيسة

يمكنك وبكل سهولة عمل البسيسة بمكونات بسيطة موجودة في كل مطبخ، حيث أصبحت ربه المنزل متفننه في عمل الحلويات وتقديمها مثل الجاهزة تماماً بدلاً من شراؤها من المحلات، علاوة على ذلك يمكن تقديمها وتحضيرها في أعياد الميلاد والمناسبات العائلية، فيمكن تحضيرها منزلياً بإتباع المكونات والخطوات التي سوف نذكرها لحضراتكم من خلال المقال والتي تكون كالآتي:

مقدار كوبان دقيق ذرة.

كوب دقيق أبيض.

مقدار خمس بيضات.

ما يعادل كوب لبن أو عصير البرتقال.

مقدار كوب من السمن.

ثم مقدار كوب ونصف من السكر .

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشه ملح.

طريقة تحضير البسيسة

يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة البيض والسكر والسمن وكذلك الفانيليا وخلطهم جيداً للحصول على خليط كريمي.

ثم يتم إضافة اللبن تدريجياً ومزجه جيداً.

قومي بنخل الدقيق جيداً وإضافة البيكنج بودر والملح.

يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر على خليط البيض ومزجهم جيداً للحصول على مزيج متجانس.

قومي بإحضار صينية ودهنها بالسمن ورش القليل من الدقيق ثم سكب كافة الخليط في الصينية.

يتم إدخالها الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن نصف ساعة والتأكد من نضجها.

بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتركها لتبرد تماما ثم يتم رش جوز الهند أو تزينها بالفواكه المجففة وتقطيعها أجزاء حسب الرغبة.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل البسيسة ومكوناتها وطريقة تحضيرها بشكل سهل وسريع لتناولها بمذاق رائع.