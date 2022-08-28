نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري قنبلة التفتيح….كريم النشا ولبان الدكر السحري لتفتيح وتبيض الوجه والأماكن الداكنة في الجسم وتفتيح القدمين واليدين نتيجة فورية من أول 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا ولبان الدكر السحري لتفتيح وتبيض الوجه والأماكن الداكنة في الجسم وتفتيح القدمين واليدين، لا يوجد أفضل من المواد الطبيعية التي يمكن أن نستخدمها على البشرة أو الشعر ولذلك وصفاتنا اليوم عبارة عن خلاصة من المواد الطبيعية الفعالة التي تمت تجربتها على الكثير من السيدات، ولكن معنا وصفة سحرية اليوم سوف تخلصك من جميع البقع الداكنة الموجودة في البشرة وأيضًا النشا التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد التي تظهر تحت العينين. كريم النشا ولبان الدكر السحري لتفتيح وتبيض الوجه من أفضل الكريمات التي يمكن عملها في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة موجودة داخل كل منزل. المكونات 2 ملعقة كبيرة من منقوع لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة أرز مطحون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة ماء الزهر.

نصف كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بإضافة 2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر إلى نصف كوب من الماء ونتركهم لمدة ساعة أو ساعتين ويفضل أن يكون الماء مغلي.

أما في حالة استخدام الماء الفاتر فيتم نقنعهم لمدة 12 ساعة.

بعد ذلك نقوم بتصفية لبان الذكر وأخذ المنقوع، ونقوم بإضافة النشا والأرز المطحون ويتم التقليب جيدًا.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي يشبه الكريم.

وللحصول على تفتيح أكثر ودرجات تفتيح عميقة قومي بإضافة ماء الزهر وزيت جوز الهند.

يتم وضع الكريم في برطمان زجاجي محكم الغلق ثم يوضع في الثلاجة ولا يتم الاحتفاظ به أكثر من أسبوع. كولاجين لبان الذكر وماء الورد لتفتيح وشد البشرة المكونات 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون أو دقيق الأرز.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر. طريقة تحضير الكولاجين لتفتيح البشرة لبان الذكر يحتاج إلى وضعه في الماء لمدة 12 ساعة حتى يتم الحصول على جميع العناصر والفيتامينات الموجودة فيه والتي تعمل على تفتيح البشرة.

نأخذ هذا الماء وبعد ذلك نقوم بإضافة النشا ودقيق الأرز وزيت اللوز الحلو مع ماء الورد.

يمكن استخدام هذا الخليط دون تسويته على النار، ومن الممكن حتى يمكث لفترة طويلة تسوية على نار هادئة.

حتى نحصل على كولاجين طبيعي مصنوع من مواد طبيعية في المنزل، ولا يتكلف مبالغ مالية كبيرة، بمقارنته بأسعار الكولاجين العالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري قنبلة التفتيح….كريم النشا ولبان الدكر السحري لتفتيح وتبيض الوجه والأماكن الداكنة في الجسم وتفتيح القدمين واليدين نتيجة فورية من أول 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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