نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هترجعي تانى لسن 20 سنه….القهوة والنشا كنز رباني للتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة ونضارتها مش هتصدقي النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة القهوة والنشا كنز رباني للتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة ونضارتها، يعد الاهتمام بالبشرة من أكثر الأشياء التي تهتم بها المرأة ودائماً تسعى إلى الحفاظ على بشرتها ناعمة وشابة، وعند للوصول إلى سن الثلاثين يجب أن يتم الاهتمام باستخدام المنتجات التي تساهم في شد البشرة وجعلها مشدودة، لكي لا تترهل وتصاب بالتجاعيد خلال وقت قصير، وفي المقال التالي سوف نوضح إليكم كيفية استخدام النشا والقهوة من أجل التخلص من التجاعيد وجعل البشرة مثالية.
القهوة والنشا كنز رباني للتخلص من تجاعيد الوجه
يمكن استخدام النشا والقهوة من خلال عمل وصفات للبشرة من أجل التخلص من التجاعيد ومنها ما يلي:
المكونات
- زيت زيتون.
- كيس من النشا.
- خل.
- ماء ورد.
- كمية صغيرة من القهوة.
طريقة التحضير
- في إناء ضعي كمية مناسبة من مسحوق القهوة ونفس المقدار من النشا واخلطيهم مع بعضهم البعض.
- ضيفي بعد ذلك على الخليط السابق عدة نقط من الخل وزيت الزيتون بمقدار مناسب لكمية القهوة و النشا.
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض ثم ضعي ماء الورد بشكل تدريجي مع الاستمرار في خلط المكونات.
- بعد أن يكون القوام مناسب لفرده على الوجه ضعي المزيج في الثلاجة إلى حين استخدامه.
- قبل استخدام المزيج في البشرة يجب غسل البشرة وتنظيفها جيداً، ثم ضعي على البشرة ماء دافئ حتى تكون المسام مفتوحة.
- بعد ذلك افردي المزيج على بشرتك حتى يجف تماماً على البشرة وعندها قومي بفرك الخليط على البشرة وإزالته من بشرتك، وقومي بغسل البشرة بالماء البارد لغلق مسام الوجه مرة أخرى.
فوائد النشا والقهوة للبشرة
بعد أن تعرفنا على طريقة تحضير ماسك القهوة و النشا يجب معرفة فوائدها للبشرة وهي:
- تجعل البشرة تظهر بمظهر شبابي وحيوي.
- يساهم استخدام هذا الماسك على تخلص البشرة من الرؤوس السوداء بشكل نهائي.
- التخلص من مشكلة شحوب البشرة وجعل البَشرة تظهر بمظهر صحي دائماً.
- يساعد استخدام هذا الماسك على نضارة البشرة عند الاستمرار في استخدامه.
- يعمل على التخلص من المشاكل التي تصيب البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة.
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