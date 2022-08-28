نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المنين بالعجوة في المنزل أحلى من الجاهز هش وخفيف بعجينة قطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الوصفات التي تهتم بمعرفتها الكثير من ربات البيوت هي طريقة عمل المنين بالعجوة في المنزل، فالأطفال تحب المعجنات أكثر من أي شيء ويتم تحضير الفطائر والمعجنات بمكونات تحتوي على أكبر قيمة غذائية قد يحتاج إليها الجسم وتمده بملايين الفوائد، خاصة وأنه يتم حشوها بالكثير من الحشوات التي يحبها الأطفال ويمكنك تشكيلها بالشكل التي يحبه الأطفال وتقديمه في الصباح بجانب العصائر وهي أفضل من الجاهزة حيث أن مكوناتها معروفة بالنسبة لك ومضمونة. طريقة عمل المنين بالعجوة في المنزل المقادير والمكونات المطلوبة:- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

كوب صغير من السمن البلدي.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

نصف كوب صغير من الماء الدافئ.

لبن دافئ بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

ملعقتان من الشمر كبيرة.

رشة ملح.

حشوة العجوة أو حشوة تفضلينها. خطوات عمل المنين بالعجوة:- قومي بوضع السمنة على النار حتى تذوب تمامًا وتسخن ثم قومي بوضع السكر مع الخميرة وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق والشمر مع السمن المغلي وقلبيهم حتى يتجانسوا تمامًا ثم قومي بإضافة الحليب والخميرة والماء وقلبيهم بشكل جيد.

استمري في التقليب والعجن حتى تصبح العجينة متماسكة ثم قومي بتركها لمدة ساعة واحدة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

أحضري صينية كبيرة وقومي بفرد أوراق الزبدة بداخلها وافردي العجينة عليها بواسطة النشابة ثم قومي برفع ورق الزبدة وابدئي في فرد العجوة على العجينة.

ابدئي في لّف العجينة على شك دائري رول وقطعيها إلى قطع حجمها متوسط ثم قومي برّصها داخل صينية مدهونة بالزيت والبيض.

قومي برّش السمسم على سطح العجينة بالعجوة وضعيها داخل الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة تتراوح بين 180 حتى 200 درجة مئوية وأغلقي الفرن حتى يصبح لون العجينة ذهبي. سر نجاح عمل المنين المنزلي يمكنك استخدام السمن البلدي أفضل من الزيت أو الزبدة في عمل المنين الأصيل لأنه يعطيها طعم أفضل وقوام العجينة أكثر تماسكًا.

إغلاق الفرن على العجينة حتى تنضج يساهم في جعلها هشة في حين أنه إذا تم فتح الفرن قد يجعل سطحها يهبط.

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