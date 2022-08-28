نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسي الكوافير.. صبغ شعرك باللون الأحمر العنابي الناري بطريقة طبيعية وتغطية الشيب نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من النساء صبغ الشعر باللون الأحمر الجريء حيث يعد هذا اللون من الألوان المحببة للكثير من بنات حواء، ولكن تخشى الكثير من السيدات من استخدام صبغات الشعر والمواد الكيميائية الموجودة بها، غير أن صبغ الشعر في صالونات التجميل أصبح مكلف للغاية، ومع هذا توجد بدائل طبيعية لصبغ الشعر والحصول على اللون الأحمر الذي تريدين وذلك باستخدام الحناء الطبيعية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول على اللون الأحمر الذي تريدين.

طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر باستخدام الحناء

عرفت الحناء من قديم الزمن في صبغ الشعر والاظافر والجسم، فكانت ولا تزال تستخدم في صبغ الشعر بألوان مختلفة، وتوجد الكثير من درجات الوان الحناء فمنها ما يعطي اللون الأشقر، ومنها من يعطي اللون الاحمر بكل درجاته ويتوقف ذلك على حسب الاضافات، ومنها من يعطي اللون الأسود، وتوجد بعض الوصفات المختلفة التي تعطي لشعرك اللون الأحمر الذي تريدين، ومن هذه الوصفات.

وصفه الحناء بدم الغزال

لتحضير هذه الخلطة نحتاج إلى:

كوبين من الحناء

3 ملعقة من بودرة دم الغزال

كوب من الماء الفاتر

عصير ليمون

ماء دافئ للعجن

طريقة التحضير

يتم إذابة دم الغزال في كوب الماء

يتم وضع الحنة في اناء ونضيف عليه دم الغزال المذاب

تعجن الحنه بمقدار مناسب من الماء الدافئ، وتترك لمدة ساعتين قبل الاستعمال

بعد ذلك نضيف إليها عصير الليمون

وزعي خليط الحناء على خصلات الشعر بشكل متساوي مع تمشيط الشعر لضمان توزيعه

اتركي خليط الحناء على شعرك لمدة 5 ساعات

وبعدها اغسلي شعرك بالماء الدافئ جيدا

وصفة الحناء للحصول على لون احمر ناري

ما يلزم لهذه الوصفة هو الآتي:

كوبين من الحناء

4 ملعقة كبيرة من بودرة قشر الرمان المجفف

كوب من الكركديه

½ كوب من خل التفاح

ماء دافئ للعجن

عصير ليمونة

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيدا و عجنها بالماء الدافئ

بعد العجن نضيف عصير الليمون

ونتركها لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات

بعد ذلك نضيف الشعر بالحناء باستخدام فرشة الصبغة الخاصة

تترك الحناء على الشعر يوم كامل

بعدها يغسل الشعر بالطريقة المعتادة

صبغ الشعر باللون الأحمر