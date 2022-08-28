نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سريع في التبييض.. الليمون والنشا تفتيح تحت الإبط والكوعين والقدمين والمناطق الداكنة والغامقة في الجسم كله سواد السنين سيزول في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي عروس جديدة وتحتاجين إلى وصفات تفتيح فورية نقدم لكِ طريقة وخطوات تحضير وصفة النشا لتبييض تحت الإبط ومناطق الجسم المختلفة وكذلك البشرة، يحتوي النشا في تركيبته الطبيعية على الكثير من العناصر المفيدة للجلد والتي تزيل أي اسمرار، كما أنه غني بالكثير من مضادات الأكسدة التي تعالج أي التهابات في الجسم، والخلطات الطبيعية فعاليتها كبيرة جدًا ويمكنك الاعتماد عليها بدلًا من أي منتجات وكريمات جاهزة قد لا تفيد جلدك بل تضره.

كيفية تحضير وصفة النشا لتبييض تحت الإبط

المكونات اللازمة:-

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من نشا الذرة الأبيض.

خطوات تحضير وصفة النشا لتفتيح المناطق الداكنة:-

أضيفي عصير الليمون مع النشا وقلبيهم جيدًا حتى يختلطوا تمامًا.

بعد ذلك اغسلي المنطقة التي تريدين تفتيحها وليكن منطقة تحت الإبطين.

إذا كان هناك منطقة تحتاج إلى تفتيح يجب أن تقومي بإزالة الشعر الزائد منها أولًا.

ثم ابدئي في فرد الخليط على منطقة تحت الإبطين برفق ودلكي لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بشطفها بماء بارد.

كرري استخدام الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع وستحصلي على نتائج ممتازة.

الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار منطقة تحت الإبطين

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار مناطق الجسم المختلفة وخاصة منطقة تحت الإبطين ومن بينها ما يلي:-

بعد الحلاقة تهيّج الجلد وتآكله يؤدي إلى اسمرار المنطقة وظهور الكلف في البشرة أيضًا يجعلها مسمّرة.

عند استخدام مزيلات العرق عند وجود العرق ولذلك يجب إزالة العرق بالماء والصابون أولًا ثم قومي بوضع مزيل العرق.

وفي حالة وجود الكثير من خلايا الجلد الزائدة والميتة وذلك بسبب قلة تقشير الجلد وترطيب البشرة.

ارتداء الملابس الضيقة تعمل على احتكاك كبير بين الجلد والملابس فيؤدي إلى اسمرارها مع كثرة الاحتكاك.

زيادة طبقة الميلانين في الجلد فيؤدي إلى فرط التصبغ وبالتالي يزداد اللون الداكن في الجلد.

التدخين أيضًا عامل كبير من عوامل اسمرار مناطق الجسم المختلفة لأنه يعمل على زيادة تصبغ الجلد.

خشب الصندل لتفتيح تحت الابطين