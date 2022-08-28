اقضي على شعرك الخشن.. كيراتين بذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر المجعد الهايش في المنزل بدون تكلفة

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عمر شويل - جدة تعد وصفة بذور الكتان وزيت الزيتون من وصفات الشعر الأكثر بحثًا حتى الآن، وهي وصفة هندية المنشأ والتي تعارفنا عليها بعد بحث كبير جدًا عن ماذا تستخدم الهنديات على شعرهن حتى يبدو بمثل هذا الجمال والنعومة والانسيابية، فبذور الكتان هي نبات يعمل على ترطيب الشعر بشكل كبير جدًا خاصة أنه هناك الوصفات التي يتم وضع بذور الكتان داخل الشامبو حتى يقلل من تأثيره السلبي على الشعر من ناحية جعله جاف وهائج. طريقة عمل وصفة بذور الكتان وزيت الزيتون لتنعيم الشعر المكونات المطلوبة:- ماء دافئ.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

بذور كتان مطحونة.

عصير ليمون. خطوات عمل خليط الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر:- قومي بتنظيف شعرك أولًا من بقايا أي زيوت أو شوائب وغسله بماء فاتر أو دافئ وشامبو أو بلسم خالي من الكبريت والسلفات والصوديوم.

بعد ذلك اخلطي كل المكونات وقومي بتذويبهم جيدًا في حمام مائي ثم قومي برفعه حتى يبرد قليلًا ولا يضر بفروة رأسك.

ثم قومي فرد الخليط على فروة رأسك حتى أطرافه ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بتصفيف شعرك وغطيه بغطاء رأس حراري بعد لّفه.

اتركي الخلطة على شعرك لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل ثم قومي بشطفه من الخليط بماء بارد وشامبو مناسب لشعرك وخالي من الصوديوم ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. فوائد مزيج زيت الزيتون وبذور الكتان للشعر يعمل الخليط على تنظيف الشعر من أي بكتيريا وحشرات وفطريات تضر بصحة الشعر وتمنع نموّه بشكل صحي وجيد.

كما أنه ينشط الدورة الدموية ويحفز نمو الشعر ويجعله نضر ولامع وخالي من خشونة وعيوب.

يحارب المزيج القشرة التي تترسب في فروة الرأس والتي تعيق نمو الشعر وتؤثر على طوله وكثافته.

وأيضًا يعمل الخليط على تنعيم الشعر وخاصة الشعر الخشن يقضي على تجعيداته خشونته.

يكسر الخليط أطراف الشعر ويبنيها من جديد حتى تصبح أكثر صحة ونعومة.

يحد من تساقط الشعر الغير مبرر والذي يزيد عن الحد المسموح به يوميًا.

يساهم في إنبات الشعر في الفراغات ويعالج مشكلة الصلع ومرض الثعلبة.

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