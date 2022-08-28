طريقة عمل فطائر الشاي السريعه بالعجينة السحريه القطنية مخبوزات هشه واحلى من المخابز

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عمر شويل - جدة ننشر اليوم عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني طريقة عمل فطائر الشاي الهشة السريعة التي يمكنك تحضيرها في خمسة عشر دقيقة فقط، فوجبة الإفطار لا تكون مثالية إلا بوجود شطيرة من معجنات سريعة مع كوب من الشاي أو العصير حتى تبدئي صباحك أنت وأطفالك بكل طاقة ونشاط، حيث أنه يتم عمل الفطائر بمكونات تحتوي على قيمة غذائية عظيمة جدًا وخاصة الحليب الذي يقوي عظام الأطفال حيث أنه غني بنسبة كبيرة جدًا من الكالسيوم. طريقة عمل فطائر الشاي في المنزل المكونات اللازمة لعمل الفطائر:- حبة بيضة كبيرة.

كوب صغير من الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة البلدي.

ملعقة ونصف من السكر الأبيض.

كيس فانيلا وبيكنج باودر.

خميرة فورية أو خميرة بيرة.

دقيق متعدد الاستخدامات.

رشة ملح. خطوات عمل فطائر الشاي في الطاسة:- أحضري طبق أو وعاء مناسب واخفقي بداخله البيضة بواسطة المضرب اليدوي وبعد ذلك قومي بصب المكونات بشكل تدريجي مع العجن والتقليب حتى يصبح قوام العجينة طري ومتماسك.

ثم قومي بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية ثم قومي بوضعها في صينية مدهونة بالزيت وابدئي في حشو كل الكرات بأي حشوة تفضلينها سواء الشيكولاتة أو أي حشوة أخرى.

بعد ذلك قومي بتسخين طاسة القلي ثم قومي بوضع كل كرة من الكرات داخل طاسة القلي وقلبيها على جوانبها بعد أن يصبح لونها ذهبي لامع ويمكنك دهن سطح العجينة بأي خلطة للدهن والتلميع. طريقة عمل معجنات سريعة بالجبن المكونات المطلوبة:- كوبان كبيران من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب كبير من الجبنة الفيتا.

ملعقة من السكر والملح والزيت والخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

زيت نباتي لدهن العجينة. خطوات عمل فطيرة الجبن في الفرن:- ضعي الدقيق والحليب والسكر والخميرة في طبق عميق وصبي عليهم الماء بشكل تدريجي مع العجن الجيد.

بعد أن تصبح العجينة متماسكة قومي بتغطيتها بورق نايلون ثم اتركيها نصف ساعة حتى ترتاح وتختمر قليلًا.

قسمي العجينة إلى كرات بعد حشوها بالجبن وضعيها في صينية مدهونة بالزيت وضعيها داخل الفرن حتى تنضج ثم ابدئي في تقديمها.

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