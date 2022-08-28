نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفراخ المشوية مثل الحاتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المشوية مثل الحاتي من الوصفات التي يبحث عنها عدد كبير من السيدات، لأن الفراخ المشوية وكفتة الحاتي من الوجبات المحببة لدي الكبار والصغار بالإضافة إلى أن الفراخ المشوية تكون خفيفة علي المعدة ولا تتسبب في زيادة الوزن بل تكون من الوجبات المهمة جدا لمن يريد أن يخفض وزنه ويحصل على قوام ممشوق ومن هنا نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية ومكوناتها وطريقة التحضير والتسوية من خلال الفرن أو الشواية علي الفحم أو البوتجاز الخلال السطور القادمة.

طريقة عمل الفراخ المشوية

المكونات

دجاجة مقطعة 4 أجزاء أو 8 أجزاء حسب الرغبة.

معلقة كبيرة خل.

معلقة صغيرة من البهارات.

ربع كوب عصير ليمون.

معلقة صغيرة كمون.

4 معلقة كبيرة زيت زيتون.

ملح وفلفل.

عدد 2 جزر.

بصلة متوسطة الحجم.

معلقة صغيرة جنزبيل.

معلقة صغيرة ثوم مفروم.

معلقة صغيرة كزبرة.

معلقة صغيرة كركم.

نصف معلقة صغيرة فلفل حار.

نصف كوب دقيق للتطهير.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بتنظيف الفرخة وتطهيرها جيدا بالملح والخل ونعقم الفرخة بالدقيق ثم نتركها نصف ساعة في الدقيق، قومي بوضع زيت الزيتون والخل والبهارات بعضهم ببعض ثم ضع الليمون والكمون والكزبرة ثم الملح والفلفل، ثم في النهاية نضع الكركم والزنجبيل و الثوم ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيدا ونضع قطع الدجاج بداخل هذه الخلطة ونقوم بتقليبها جيدا، ثم نتركها في الثلاجة لمدة يوم كامل.

قومي بتقطيع البصل وضعيها علي الدجاج مع الخلطة السابق ذكرها، نقوم بتقطيع الخضار الذي سوف نقوم بشوية بجانب الفراخ، فالموجود عندكم بالبيت نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل الألوان والجزر والكوسة والبطاطس حسب الرغبة ونضع جزء من الخلطة السابق ذكرها علي الخضروات المقطعة.

طريق التسوية

هناك أكثر من طريقة لعمل الفراخ المشوية في المنزل سوف نشرحها لكم في عدة نقاط:

عن طريق استخدام الكيس الحراري ووضع جميع مكونات الفرخة بالخلطة مع الخضروات ووضعها في الفرن من ساعة إلي ساعتين علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تنضج تماما ويحمر وجهها.

عن طريق إشعال الفحم ووضع قطع الدجاج علي الشواية مع التهوية والتقليب المستمر حتي تنضج.

عن طريق استخدام الشواية التي توضع علي سطح البوتجاز ووضع الدجاج بداخل الشواية المغلقة مع التقليب حتي تنضج، ويمكنك تقديم بجانبها سلطة طحينه أو كول سلو.

يمكنك سيدتي عمل أرز بسمتي بالكاري والزعفران والمكسرات المتنوعة مثل اللوز والزبيب حتي يمكنك تناوله بجانب الفراخ المشوية وسوف أوضح لكم طريقة عمل الأرز البسمتى المبهر في السطور القادمة.

طريقة عمل الأرز البسمتي المبهر

نحضر عدد 2 كوب من الأرز البسمتي ونقوم بغسلة جيدا وتصفيه المياه به ثم نقوم بتقليبه علي النار مع الزبدة أو السمن بمقدار معلقة كبيرة مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين ثم نضع التوابل نصف معلقة من الكاري وربع معلقة من الزعفران وعيدان القرفة ثم نضع الملح ومرقة دجاج مع التقليب وورق اللورا ثم نضع 2 كوب مياه ونتركه يغلي علي النار ثم نخفض النار ونضع شياطة الأرز تحت الحلة، وننتظر لمدة ما بين ربع ساعة إلي نصف ساعة حتي يشرب المياه كلها ويتم تسويته وبعد ذلك يقدم ساخنا بجانب الفراخ المشوية

طريقة عمل سلطة طحينه في المنزل

هذه السلطة من السلطات المميزة جدا بجانب أي نوع من أنواع المشويات فيمكنك تقديمها بجانب الكفتة المشوية أو الفراخ المشوية وسوف نذكر لكم المكونات وطريقة التحضير في السطور التالية وعليكم تنفيذها بكل دقه حتي تحصلوا علي نتيجة رائعة.

المكونات

4 ملاعق كبيرة طحينه خام.

2 عدد معلقة كبيرة خل.

زيت دوار الشمس أو زيت ذرة.

عدد 3 فص ثوم.

عدد 3 معلقة كبيرة دقيق.

نصف معلقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء عميق نضع بها كل من الثوم، طحينه، خل، ملح، كمون مع التقليب جيدا، ثم نضع الدقيق بالتدريج مع التقليب الجيد ونخفف الخليط بالماء مع التقليب الجيد، وفور الحصول علي القوام المتماسك نضع السلطة في طبق التقديم ونضع عليها زيت كنوع من أنواع التجميل.