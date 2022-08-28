نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو من الدقيق.. طريقة عجينة العشر دقائق للمخبوزات والفطائر هشه وخفيفه زى القطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل عجينة العشر دقائق هي من أفضل وأكثر الوصفات التي كثر التساؤل حولها عبر الإنترنت، فهي لا تستغرق وقتًا طويلًا في تحضيرها كما أنه يمكنك تحضير كافة أنواع المعجنات والبيتزا والفطائر بها، فالأطعمة الخفيفة هي التي يفضلها الأطفال ويقومون بشرائها بكثرة من الخارج ولكن الأطعمة الجاهزة قد تفتقر قليلًا إلى ضمان جودتها ونظافة المكونات المستخدمة في تحضيرها ولذلك كانت طريقة تحضيرها في المنزل هي الطريقة الأفضل والتي يجب اعتمادها من الآن. طريقة عمل عجينة العشر دقائق في المنزل مكونات عمل العجينة:- أربعة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

خميرة فورية بمقدار ملعقة كبيرة.

ماء دافئ.

حليب بودرة بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

سكر أبيض في ملعقتين كبيرتين.

زيت نباتي. خطوات تحضير العجينة:- قومي بالتأكد من أن الدقيق المستخدم منخول وخالي من أي شوائب أو سوس وناعمًا خاليًا من أي تكتلات.

أضيفي الحليب البودرة والسكر إلى الدقيق وقلبيهم ثم ضعي الخميرة الفورية بداخل الماء الدافئ وقلبيه جيدًا حتى تذوب بداخل الماء.

صبي الخميرة المخلوطة بالماء داخل مزيج الدقيق والسكر والحليب وقلبيهم حتى يختلطوا تمامًا ويصبحوا مزيج واحد.

اتركي المزيج لمدة عشر دقائق حتى تصبح العجينة مختمرة ويصبح حجمها الضعف ثم أضيفي مرة أخرى كمية وفيرة من الدقيق واعجنيها بيديك ثم أضيفي كمية من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي مفضل.

بعد ذلك تصبح العجينة جاهزة للتحضير وحشوها بأي حشوة تفضلينها. كيفية حشو العجينة بحشوات مختلفة يمكنك تحضير العجينة وحشوها بأي نوع جبنة تفضلينه أنت وأطفالك.

من الأفضل حشوها بالجبن الذي يذوب بسهولة مثل جبنة كيري والشيدر وكذلك الجبنة الرومي والموتزاريلا.

كما أنه يمكنك عمل خلطة باللحمة ثم حشوها بداخل العجينة وطهيها وخبزها داخل الفرن.

وكذلك يمكنك فردها ووضع مكونات البيتزا عليها فهي تصلح لجميع أنواع البيتزا والفطائر المختلفة.

وأيضًا يمكنك تحضير العجينة سادة بدون حشوات ولكن قومي بوضع أي أنواع الزيوت النباتية بداخلها بحيث تعطيها طعم مميز مثل زيت الزيتون والزعتر وزيت السمسم ثم وضعها داخل الفرن لمدة عشر دقائق حتى تنضج تمامًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكيلو من الدقيق.. طريقة عجينة العشر دقائق للمخبوزات والفطائر هشه وخفيفه زى القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.