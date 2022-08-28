نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ الفرد.. النشا والليمون لفرد الشعر الخشن المجعد بالوصفة الجبارة شعرك هيبقي خيوط حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التساؤل بشأن كيفية فرد الشعر بالنشا هو من أكثر التساؤلات من قبّل الفتيات، حيث أن النشا هو مكوّن متوفر في كل المنازل ولا يكلفك شيء ويغنيك عن المنتجات الغالية في الثمن التي تقومين بشراءها من أغلى البراندات كما أنه يحميك من خطر اللجوء إلى ماكينات فرد الشعر وهي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وضررها كبير جدًا على صحة الشعر، ولذلك تابعي معنا سطور مقالنا التالية وستجدي أفضل النتائج في وقت قصير تمامًا. كيفية فرد الشعر بالنشا في المنزل مكونات عمل الطريقة:- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ماء دافئ.

عصير ليمون. طريقة التحضير بالخطوات:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها داخل علبة نظيفة وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى يصبح عبارة عن عجينة طرية.

أغسلي شعرك ونظفيه جيدًا من أي شوائب وكريمات أو زيوت وابدئي في فرد الخليط على شعرك ودلكي جيدًا وركزي على فروة الرأس.

اتركي الكريم على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين ويجب أن تقومي بتصفيف شعرك جيدًا ورفعه على شكل كعكة أو لفه وقومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي للرأس.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك بالماء والشامبو من الخليط وقومي بتصفيفه وتجفيفه وستجدي أفضل تنعيم ولكن يجب أن تكرريها مرتين من كل أسبوع لفترة معينة حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.

يجب ترطيب شعرك مباشرة بعد غسله بأي شامبو حتى لا يتسبب في جفاف الشعر. وصفة الزيوت لفرد الشعر مكونات الوصفة:- زيت السمسم أو زيت الزيتون.

للتعطير زيت اللافندر.

عصير الليمون. خطوات تحضير الخليط:- يجب أن تضيفي كل المكونات إلى بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا وبعدها قومي بوضعه في حمام مائي حتى تذوب كل المكونات مع بعضها.

اغسلي شعرك أولًا حتى يتم تنظيفه جيدًا من أي كريمات وزيوت وشوائب وأتربة وحتى يتم وضعه على شعر رطب وليس جافًا.

افردي الكريم على شعرك من أول جذور الرأس حتى الأطراف واتركيه على شعرك ساعة على الأقل ثم قومي بشطف شعرك و كرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

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