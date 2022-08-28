كريم نيفيا والقهوة لتبيض الوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال

كريم نيفيا والقهوة لتبيض الوجه، كريم نيفيا يستخدم كمرطب ممتاز للبشرة ويتوفر في منازل معظم الفتيات، فهو يساعد على تنعيم البشرة والتخلص من الجفاف والخشونة ويساهم في جعل البشرة لامعة، كما تساعد القهوة على تنظيف البشرة من الأتربة والرؤوس السوداء الظاهرة على الوجه أو الجسم، لذلك فهي وصفة ممتازة لتفتيح لون البشرة بدلاً من استخدام كريمات التفتيح التي تحتوي على مواد ضارة للبشرة، كما أن تلك المكونات طبيعية وتساهم في علاج مشاكل البشرة دون ترك أضرار عليها ومتوفرة في المنزل وبالتالى تعتبر غير مكلفة، لذلك تبحث عنها جميع الفتيات، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كريم نيفيا والقهوة لتفتيح البشرة.

كريم نيفيا والقهوة لتبيض الوجه

تتعدد وصفات تفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت الذي يسبب ظهور البشرة بلون داكن ومختلف عن اللون الطبيعي للجسم، ولكن هناك بعض أنواع الوصفات التى تحتاج إلى فترة كبيرة لعلاج هذه المشاكل، وهناك خلطات سريعة تساهم في تفتيح لون البشرة بسرعة، ومن بين أفضل هذه الوصفات وصفة كريم نيفيا والقهوة الذي يساعدان على تبيض البشرة بشكل سريع، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير الآتي.

المكونات

ملعقة من القهوة كبيرة.

2 ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقتين من الجلسرين.

1 ملعقة من عصير الليمون صغيرة.

طريقة تحضير كريم نيفيا والقهوة لتبيض الوجه

هناك بعض أنواع البشرات التى تتراكم عليها الأتربة والأوساخ والخلايا الميتة، لذلك تحتاج هذا النوع من البشرة وصفة قوية لتساهم في إعادة بياض وجمال البشرة، والقهوة من المكونات التي تلعب دور هام في تنظيف البشرة، وكريم نيفيا والجلسرين يساهمان في تفتيح لون البشرة، وعصير الليمون يعمل على تفتيح لون البشرة الداكنة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.