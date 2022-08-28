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كيراتين الخميرة لفرد الشعر، تدخل الخميرة بدورها في الوصفات الطبيعية الخاصة بفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه من خلال فرد كسرات الشعر، وجعله سهل التمشيط والتصفيف من خلال فك تشابكه الشديد، وتأتي فوائد الخميرة للشعر نتيجة لاحتوائها على فيتامين (ب5)، وهو أحد الفيتامينات التي يحتاجها الشعر بشكل رئيسي، بما يساهم في تغذية بصيلة الشعر، ويمنحه الترطيب واللمعان القوي. كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن المكونات 3 ملاعق من الخميرة الجافة.

¾ كوب من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بخلط زيت جوز الهند مع الخميرة الجافة في وعاء يصلح لوضعه على النار.

ثم قومي برفع الوعاء على نار متوسطة، من أجل تدفئة الخليط جيداً.

ابدئي بتقليب الخليط الناتج جيداً، حتى يتجانس المكونان معاً.

ثم قومي بتطبيق الخليط الناتج على شعرك المبلل نسبياً بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بالبونيه، واتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة وربع.

وأخيراً اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

ثم ضعي البلسم على شعرك، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري ذلك القناع مرتين أسبوعياً، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الخميرة والعسل لفرد الشعر الخشن ملعقة من الخميرة الجافة.

3 ملاعق من الحليب أو الماء الدافئ.

ملعقة واحدة من عسل النحل.

صفار بيضة واحدة. طريقة التحضير قومي بخلط الخميرة مع الحليب الدافئ في وعاء واحد مناسب الحجم.

قلبي المكونين جيدا حتى تتأكدي من ذوبان الخميرة بشكل كامل.

اتركي الخليط حتى يختمر تماماً لمدة ربع ساعة.

أضيفي العسل إلى الخليط الناتج، وامزجيه جيداً مع خليط الخميرة والحليب.

ثم اخفقي صفار البيضة في وعاء آخر حتى يتحول قوامها إلى القوام السائل.

قلبي جميع المكونات معاً بشكل جيد، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو المناسب لتنظيف فروة الرأس.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك الناتج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك باستخدام بونيه الاستحمام، ثم انتظري لمدة ساعة كاملة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، ثم رطبي شعرك بوضع البلسم على شعرك لمدة 10 دقائق. عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين لن تصدقي النتيجة من أول استعمال - ثقفني

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