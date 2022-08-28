نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض الجسم والوجه من الأسمرار والبقع والتصبغات لن تصدقي النتيجة تبيض فوري من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تبيض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد، يعتقد الكثير من السيدات بأن سر جمال المرأة هو الحصول على بشرة بيضاء، لذا نجد بان كثيرا من السيدات تقبل على البحث عن أفضل الكريمات ومستحضرات التجميل للحصول على بشرة بيضاء، لكن هناك بعض السيدات التي تبحث عن كريمات التفتيح للتخلص من النمش والبقع السوداء وتفتيح البشرة، لذا فإن كريمات التفتيح هنا ضرورة، لكن هناك بعض السيدات التي تستخدم هذه الكريمات كنوع من الكريمات التجميلية، لكن هذه الكريمات الجاهزة تحتوي على نسبة من المواد الكيميائية التي تعمل على إلحاق بعض الأضرار بالبشرة على المدى البعيد، لذا سنقدم لكم أفضل الكريمات الطبيعية للحصول على النتيجة المرغوبة.

كريم تبيض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد

هناك بعض الطرق الطبيعيه لتبييض البشرة منها:

كريم الشوفان والليمون

لا ينصح باستخدام هذه الطريقة لأصحاب البشرة الدهنية، ويتم إعداد الكريم بالطريقة التالية:

نحضر إناء ونضع به ٢ملعقة كبيرة من الشوفان.

نضيف ملعقه صغيره من عصير الليمون.

نخلطهم معاً ونضيف ملعقة صغيرة من عصير البرتقال ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ندمج جميع المكونات معاً جيداً ونضيف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

يتم خلط جميع المكونات معاً حتي الحصول على قوام كريمي سهل الفرد.

نضع الخليط على الوجه بحركات دائرية ونتركه ربع ساعة تقريباً ويتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرة في اليوم لمدة حوالي ثلاثة أشهر للحصول على النتيجة المرغوبة.

جل الصبار في تفتيح لون البشرة

من المعروف بان جل الصبار له العديد من الفوائد، فهو يغذي البشرة ويمدها بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة، ويمكن إعداد هذه الطريقة بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:

نحضر ٢ ملعقة كبيرة من جل الصبار ووضعهم في وعاء.

نضيف ملعقه كبيره من العسل الأبيض.

يتم تقليب جل الصبار مع العسل جيداً.

يوضع الخليط في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.

يتم وضع الخليط على الوجه وتركه لمدة ربع ساعة تقريباً او حتي يجف تماما.

يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرة في اليوم

كما ذكرنا في المقال كريم تبيض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة فتعاني الكثير من الفتيات من اسمرار البشرة والبقع الداكنه لذلك يمكن التخلص من هذه البقع الموجود في الجسم والوجه باستخدام بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل ويمكن استخدام جل الصبار لتفتيح البشرة والتخلص من البقع بسهولة وايضا عمل وصفة طبيعية