قنبلة التبيض.. كريم النشا والقرنفل المبهر لتبيض الوجه وإزالة البقع الداكنة والتصبغات من أول استعمال

كريم النشا والقرنفل لتبيض البشرة والجسم وإزالة البقع الداكنة ، نلاحظ بأن الكثير من السيدات تبحث عن أفضل الكريمات لتوحيد لون البشرة والحصول على بشرة نقية، وكذلك تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لتفتيح البشرة، لذا قد تقوم بشراء الكريمات ومستحضرات التجميل الباهظة الثمن لكنها تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة على المدى البعيد، لذا تم الاتجاه إلى بعض الطرق الطبيعية لتبييض البشرة والجسم، ومن أفضل هذه الطرق كريم النشا والقرنفل لتبيض البشرة والجسم وإزالة البقع الداكنة، حيث تدخل النشا في العديد من الأكلات وكذلك مستحضرات التجميل حيث تتمتع بفوائد كبيرة.

كريم النشا والقرنفل لتبيض البشرة والجسم وإزالة البقع الداكنة

تساعد النشا على تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت وتوحيد لون البشرة، كما إن القرنفل له العديد من الفوائد حيث يعطي نضاره للبشرة وملمس ناعم، ومن مكونات هذه الطريقة:

معالق كبيرة من النشا.

ثلاث معالق كبيرة من مغلي القرنفل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستعمال

يمكن الحصول على كريم النشا والقرنفل في اقل وقت بأقل مجهود بإتباع الخطوات البسيطة التالية:

نحضر إناء ونضع به النشا مع مغلي القرنفل.

نقلب جيدا ونضيف باقي المكونات ونقلب جيدا.

يفضل عمل حمام مائي حتى يسيح الفازلين ويندمج مع باقي المكونات.

يفضل عمل حمام مائي حتى يسيح الفازلين ويندمج مع باقي المكونات. يتم خلط جميع المكونات معاً حتي الحصول على قوام كريمي سهل الفرد.

يتم تعبئة الكريم في عبوة محكمة الغلق .

يدهن من الكريم مرتين يومياً صباحا ومساءا.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام الكريم حوالي ثلاثة أشهر.

فوائد كريم النشا والقرنفل لتبيض البشرة والجسم وإزالة البقع الداكنة

يحتوي كريم النشا و القرنفل على العديد من الفوائد منها:

تقشير الجلد الميت.

توحيد لون البشرة والقضاء على بقع البشرة.

تبييض البشرة بشكل كبير.

القضاء على الهالات السوداء حول العين.

القضاء على علامات التقدم في العمر وشد البشرة.

القضاء على جميع مشاكل البشرة.

الحصول على بشرة مثالية وناعمة كملمس الأطفال.

لا يوجد له اي أضرار حيث يحتوي على مواد طبيعية تماماً.

كما ذكرنا في المقال طريقة تبيض البشرة باستخدام كريم النشا والقرنفل لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد حيث تعاني الكثير من الفتيات من اسمرار البشرة والسواد ويمكن إلتخلص من مشاكل البشرة وإزالة البقع الموجودة بها بوضع كريم النشا والقرنفل لمدة دقائق حيث له فاعلية كبيرة في القضاء على التجاعيد المبكره والبقع الداكنه في وقت قصير بدون حدوث أي مشاكل