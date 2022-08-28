ماسك صابونة دوف وماء الورد لتفتيح البشرة وزيادة النضارة وتوحيد اللون مستحيل تستغني عنها بعد الآن

يعد استخدام الماسكات هو الشيء الأول والأساسي عند الاهتمام بالبشرة وقد تحتاج أغلب الفتيات إلى طرق ماسكات طبيعية للعناية ببشرتها، وحتى تضمن جودة مكونات الماسك تقوم بإعداد هذه الماسكات في المنزل وأيضًا كنوع من التوفير، لذلك قررنا اليوم أن نقدم لكم من خلال موقعنا أفضل ماسك صابونة دوف وماء الورد حتى تكون بشرتك نضرة.

ماسك صابونة دوف وماء الورد

إن صابونة دوف من أجود أنواع الصابون التي تستخدم في التبييض والترطيب بعمق لبشرتك، فما بالك إن أضفنا ماء الورد عليها؟! النتيجة ستجعلك منبهرة، فتابع الطريقة التالية:

المكونات

حبة كاملة من صابونة دوف.

نصف كوب كبير من ماء الورد.

جلسرين طبي مقدار خمسة ملاعق.

ثلاثة نقاط من الليمون المعصور.

طريقة التحضير

في بداية الأمر أنت في حاجة إلى طبق من المعدن لتذويب المكونات على النار الهادئة.

ابشري صابونة دوف بشرًا ناعمًا، وضعيها في الطبق.

استخدمي ملعقة من الخشب في التقليب حتى تمام الذوبان.

أضيفي الجلسرين إلى الصابونة بعد ذوبانها.

اسكبي ماء الورد عليهم، ثم ضعي نقاط الليمون المعصور وقلبي جيدًا.

بعد أن يبرد الخليط قليلًا قومي بسكبه في قالب من السيليكون المدهون بالزيت.

الآن اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا لتتكون لديك صابونة جديدة استخدميها في عمل الماسك.

عليك بغسل وجهك جيدًا بالماء الدافئ، ثم قومي بعمل رغوة من الصابون سميكة وضعيها على وجهك.

افردي الرغوة بشكل متساوي على بشرتك، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة.

الآن ابدئي في تدليك بشرتك جيدًا بعمل حركات دائرية.

كرري هذا لمدة خمسة دقائق، ثم قومي بغسل وجهك وتخلصي من الرغوة.

جففي وجهك باستخدام قطعة من القماش القطني.

كرري هذا الماسك الرائع مرة يوميًا، ولاحظي بشرتك خلال أول أسبوع.

يمكنك استخدام هذا الماسك على المناطق الداكنة بجسمك.

في نهاية مقال ماسك صابونة دوف وماء الورد فقد قدمنا لكم طريقة مميزة لعمل الماسك مع إضافة أهم المواد المعززة للماسك فوجود الجلسرين يساعد على الترطيب والتنعيم للبشرة مع ماء الورد والصابون، فهذا من الماسكات المتكاملة للبشرة؛ لذا ننصحك باستخدامه دومًا.