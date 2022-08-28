أحلى حلوى شرقية.. كنافة الفنجان بالقشطة على الطريقة التركية لطعم مستحيل أن تنسيه يذوب في الفم

كنافة الفنجان بالقشطة، من أشهر الأكلات التي يبحث عنها الكثير، وذلك لتميزها بالطعم اللذيذ عدم تكلفته في تجهيزها كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية وجميع مكوناتها متوفرة، ويمكنك عمل صينية كبيرة فقط من نصف كيلو، وهي من أحلى الحلويات التي يعشقها الجميع ولا تحتاج إلى كثير الوقت بل يمكنك أن تقوم بصنعها في أقل وقت ويمكنك أن تقومي بتقديمها إلى ضيوف أو في مناسبة ما وفيما يلي مقاديرها وطريقة العمل.

كنافة الفنجان بالقشطة

هي طريقة جديدة لتحضير أشهى كنافة بالقشطة، ونستخدم الأكواب الصغيرة لتشكيلها:

المقادير

ربع كيلو كنافة.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب سمنة سائحة.

لحشو الكنافة

معلقتين كبيرة سكر.

فول سوداني مجروش بدون ملح.

نصف معلقة كبيرة قرفة مطحونة.

معلقة كبيرة ماء زهر.

معلقة كبيرة زبدة مذابة.

زيت للدهان.

للتزين

علبة قشطة جاهزة.

قطر جاهز.

فول سوداني أو فسدق مطحون.

طريقة تحضير الكنافة

نضع السمنة المذابة في وعاء متوسط ونخلط معها الكنافة والسكر وتقلب جيدًا حتى تمتزج مع السمنة.

نضع ورق النايلون داخل الفنجان ثم نفرد طبقة من الكنافة في قاع الفنجان وعلى الجوانب.

نضيف القليل من الحشو ثم نضع طبقة ثانية من الكنافة، ونقلبها في صينية المخبوزات.

نكرر هذه الطريقة حتى تنتهي الكنافة والحشو.

ثم نسقي الكنافة بالسمنة المذابة، وندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة

180 مئوية، واتركيها في الفرن حوالي 20 دقيقة حتى يحمر الوجه وتنضج.

180 مئوية، واتركيها في الفرن حوالي 20 دقيقة حتى يحمر الوجه وتنضج. نخرج الكنافة من الفرن ونسقيها بالقطر البارد حسب الرغبة.

أنقل كرات كنافة الفنجان إلى طبق مناسب للتقديم، ونزينها بالقشطة والمكسرات ونقدمها دافئة أو باردة.

كنافة الفنجان التركية

وصفة سهلة وشهية والتي يعشقها غالبية الناس، وهي يتميز بها شهر رمضان المبارك والكثيرون يحضرونها في مناسبات وأوقات أخرى، والكنافة تعتبر أشهر الحلويات العربية التي توارثها غالبية الناس على مر السنين، وما زالت حتى الآن تتمتع بشعبية كبيرة ويطلبها الكثيرون في كل مكان بسبب خفتها وطعمها اللذيذ.

وهكذا نكون قمنا بتوضيح طريقة كنافة الفنجان بالقشطة بأكثر من طريقة، ولكن لكل طريقة مكونات وطريقة تحضير خاصة بها، وفي حالة أنك كنت من الأفراد التي يعانون من مرضي السكر فهنا يمكنك أن تقوم باستخدام الطريقة المخصصة لتلك الحالة.