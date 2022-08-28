كيف اطول اظافري؟ بطرق طبيعية وامنة احصلي على يدين الاميرات بسهولة

يعد طول الأظافر من علامات الجمال المميزة عند النساء، فتعرض الأظافر لأي ضعف أو بطيء في النمو يتسبب لهن في إزعاج كبير، فالدراسات والأبحاث الطبية كشفت لنا بأن هناك طرق طبيعية فعالة في زيادة نمو الأظافر وتقويتها، وبناء على ذلك نجد أن النساء يطرحن سؤال كيف اطول اظافري؟ داخل عمليات البحث بصورة كبيرة.

كيف اطول اظافري؟

تسال العديد من النساء حول أفضل طرق لإطالة الأظافر إليكم الرد الأمثل على هذا السؤال من خلال تلك الطرق الطبيعية الآتية:

زيت بذور الكتان لتطويل الأظافر

المقادير:

كمية من زيت بذور الكتان.

قطنة نظيفة جافة.

قفازات.

خطوات التحضير:

أولًا نقوم بوضع القطنة داخل الزيت.

بعد ذلك نقوم بفرك الأظافر جيدًا بواسطة القطنة المبللة بزيت بذور الكتان.

ثم تتم عملية الفرك حوالي 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم باستخدام القفازات ونرتديها، حتى نحافظ جيدًا على رطوبة الأظافر، فمدة ارتداء القفازات تقدر بحوالي 3 ساعات.

ومن بعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بشطف الأظافر جيدًا بالماء.

بينما يفضل المواظبة على إجراء تلك الطريقة مرة كل يوم على مدار الأسبوع، حتى نتحصل على النتيجة المرادة.

عشبة ذيل الحصان للأظافر

المقادير:

ملعقة صغيرة من ذيل الحصان المجفف.

كوبان من الماء المغلي.

خطوات التحضير:

نقوم في البداية بخلط ملعقة ذيل الحصان مع الماء المغلي جيدًا.

بعد ذلك نقوم بترك الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا.

ثم تأتي خطوة نقع الأظافر جيدًا داخل الخليط لفترة تقدر بحوالي 3 ساعات.

بينما بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطف الأظافر جيدًا.

بعد ذلك يفضل تكرار تلك الطريقة حوالي أربع مرات خلال الأسبوع الواحد.

عصير البرتقال لإطالة الاظافر

المقادير:

كوب من عصير البرتقال الطازج.

كريم مرطب.

خطوات التحضير:

كل ما علينا فعله، هو وضع الاظافر داخل عصير البرتقال ونقعها، لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطفها بالماء الفاتر.

بعد ذلك نقوم باستعمال كريم مرطب، حتى نعطي الأظافر درجة الترطيب المطلوبة.

ثن يفضل تكرار تلك الطريقة بشكل يومي على مدار الأسبوع، حتى نتحصل على النتيجة المرادة.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم الإجابة المثلى التي تخص سؤال كيف اطول اظافري؟، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة قصر الأظافر، وذلك بعد أن نلتزم بكافة التفاصيل التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال، فالطرق المستخدمة بها عناصر مغذية للأظافر تساعدها على النمو بصورة لافتة للنظر.