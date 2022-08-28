كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي قاهر للخطوط والتجاعيد والمسامات الواسعة

إن استخدام المواد الطبيعية لعمل الكريمات يعد أمرًا أساسيًا، ويعد كريم لبان الذكر واحدًا من أشهر أنواع الكريم المستخدم للبشرة إذ يساعد في التخلص من مشكلة التجاعيد الموجودة في البشرة، كما يعمل على التخلص من مشكلة الخطوط الرفيعة بها، لذلك نعرض لكم من خلال موقعنا طريقة عمل الكريم الطبيعي باستخدام لبان الذكر بكل بساطة وتوفير.

كريم لبان الذكر

إن تحضير الكريم المصنوع من لبان الذكر أمرًا سهلًا، ولكن عليك أولًا التعرف بأن هذا الكريم الرائع يعد بديلًا للكولاجين الذي تحتاجه البشرة، ويمكنك تحضيره بالطريقة التالية:

طريقة عمل كريم لبان الذكر للتجاعيد

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الأفوكادو.

ربع كوب من شمع العسل.

زيت لبان الذكر مقدار عشرة نقاط، ويمكن استخدام منقوع لبان الذكر بدلاً من الزيت.

زيت المر مقدار عشرة نقاط.

زيت صندل مقدار عشرة نقاط.

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين

هذه الطريقة تحتاج إلى استخدام النار الهادئة، فعليك بوضع وعاء على النار وضعي به شمع العسل وقلبي حتى يذوب بشكل جيد.

الآن ضعي عليه باقي المكونات التي تحتاج إلى الذوبان، فضعي عليه زيت جوز الهند وقلبي جيدًا إلى أن يذوب قومي بوضع زيت الأفوكادو وقلبي، ثم ارفعيهم من على النار.

ابدئي في إضافة زيت لبان الذكر، ثم زيت الصندل وأثناء ذلك استمري في التقليب، ثم ضعي زيت المر عليهم.

الآن اكتمل تحضير الكريم ولكن عليك تركه حتى يكون باردًا.

اغسلي وجهك بماء دافئ، ثم ضعي الكريم على وجهك وافرديه بشكل متساوي.

اتركيه الكريم على وجهك مدة لا تقل عن الربع ساعة، ثم ابدئي في تدليك وجهك

بسحبه إلى أعلى، وأيضًا المنطقة أعلى الحاجبين اسحبيها إلى أعلى، أما الذقن فقومي بسحبه إلى أسفل.

بعدها قومي بغسل وجهك جيدًا بماء فاتر.

كرري استخدام هذا الكريم مرتين كل أسبوع حتى تحصلي على نتيجة مبهرة في أقرب وقت ممكن.

في نهاية مقال كريم لبان الذكر فقد عرضنا عليكم طريقة تحضير الكريم بالتفصيل والذي يستخدم كبديل للكولاجين الطبيعي الذي يساعد في التخلص من مشكلة التجاعيد، كما يساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، فعليك أن تستخدميه دائمًا بنفس الخطوات والكمية.