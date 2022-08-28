نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لالام المفاصل والم العظام وصفة طبيعية فعالة لعلاج آلام الركبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتقوية عظام ومفاصل الركبة حيث أن 39 ٪ من النساء فوق 65 عامًا مصابات بهشاشة العظام هذا الضعف في العظام مسؤول عن العديد من الكسور، لا سيما في عنق عظم الفخذ. للوقاية من المرض بشكل طبيعي، إليك وصفة يمكنها أن تشفي مفاصل الركبة وتسمح بإعادة بناء العظام ومع تقدم العمر، ينخفض ​​حجم العظام يؤدي ترقق العظام إلى تضخيم الألم، والأرجح أنه يؤدي إلى حدوث كسور في الواقع، يؤدي هذا المرض إلى انخفاض في قوة العظام نتيجة لفقدانها لكتلتها وبنيتها بشكل مفرط لمنع ومكافحة هذا الأخير، هناك العديد من العلاجات الطبيعية.

وصفة طبيعية للمفاصل والعظام

مكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبيب

40 جرام من بذور اليقطين

2 ملاعق كبيرة من أجار

4 ملاعق كبيرة من العسل

8 ملاعق كبيرة بذور الكتان

تحضير:

باستخدام الخلاط، اخلطي جميع المكونات لبضع دقائق للحصول على تحضير متجانس ثم صب المحتويات في وعاء وتخزينها في الثلاجة يستخدم مع تناول ملعقة من هذا المستحضر قبل الإفطار وأخرى قبل الغداء تركيبة موصى بها للغاية للعظام ويعتبر بذور اليقطين هيمصدر للمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور ، فهي مغذيات حقيقية ذات تأثير مضاد للأكسدة ، ومثالية للعظام. أثبتت دراسة أنه بفضل محتواها من المغنيسيوم ، تمنع هذه البذور هشاشة العظام وتسمح بإعادة هيكلة العظام.

العنب: العنب مفيد جدا في الوقاية من هشاشة العظام. بفضل تناوله العالي من البورون ، وهو عنصر كيميائي يساهم في بناء العظام ، والبوتاسيوم ، يساعد العنب على تقوية العظام وتحفيز نمو العظام. كما أنه مصدر للكالسيوم ، خاصة عندما يجف (50 مجم كالسيوم / 100 جرام من الزبيب) ، وهو عظامنا بشكل أساسي.

أجار أجار: مكون يمكن أن يحل محل الجيلاتين ، ويشارك في تصلب العظام. أجار أجار غني جدًا بالكالسيوم الذي تتكون منه العظام. لذلك يمكن لهذا البديل الطبيعي للجيلاتين أن يمنع المخاطر المرتبطة بهشاشة العظام.

العسل العضوي: الأحماض الأمينية ، المسؤولة عن نقل العناصر الغذائية في الجسم ، الموجودة في العسل العضوي تسمح بامتصاص أفضل للكالسيوم في العظام. أظهرت دراسة علمية أن العسل غني بالمغذيات ويصلب المفاصل وله تأثير إيجابي على كثافة العظام خاصة أثناء انقطاع الطمث.

الكتان: مرة أخرى بفضل التركيز العالي للأحماض الأمينية الموجودة في الكتان ، يرتبط الكالسيوم بسهولة أكبر بالعظام ، وبالتالي تتصلب. تظهر الأبحاث أن تناول الكتان بانتظام على الجسم الذي يفتقر إلى هرمون الاستروجين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الأطعمة الأخرى في منع وتقليل هشاشة العظام ، مثل:

البروكلي: غني بالكالسيوم (55.8 مجم / 100 جرام وفقًا للوكالة الوطنية لسلامة الأغذية والبيئة والصحة المهنية (ANSES)) وفيتامين B9 (102 ميكروجرام / 100 جرام) والمغنيسيوم (11.5 مجم / 100 جرام) والبروكلي علبة. كما تساهم في تصلب العظام وتشارك بنشاط في تجديد الخلايا وفي هذه الحالة في إعادة هيكلة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

الموز: أثبتت دراسة أن المساهمة الغذائية للموز مثيرة للاهتمام لمحاربة هشاشة العظام. الموز غني بالبوتاسيوم. إنه معدن رئيسي مرتبط بالعظام السليمة ، ولهذا يجب ألا تحرم نفسك منه.

البيض: بفضل فيتامين د ، يساعد البيض على امتصاص الكالسيوم على مستوى الهضم. يمكن أن يكون نقص فيتامين (د) ضارًا للعظام وبالتالي من المحتمل أن يسبب هشاشة العظام. إذا كان التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يصنع هذا الفيتامين ، فيمكن للبيض أن يحافظ على مستواه عند المستوى الصحيح. بمعدل بيضتين في اليوم ، خاصة في مرحلة الطفولة ، يمكن الحفاظ على رأس المال العظمي.

لا تنس أن أسلوب الحياة الصحي وممارسة الرياضة البدنية يساعدان في الحفاظ على رأس مال عظامك لأطول فترة ممكنة.