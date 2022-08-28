وصفة كريم جليسوليد السريع في التبييض والتفتيح وإزالة البقع الغامقة قنبلة التفتيح المنزلية

هناك العديد من الفتيات يقومون بالمحافظة والإعتناء بأجسامهم ويقومون بإستخدام بعض الوصفات والدلكات التي تعمل على تبييض الجسم وتقشيره وتنظيفه وهؤلاء الفتيات الذين يهتمون بأجسامهم يحصلون على جسم ابيض كالحليب ويحصلون على النعومة التي تحلم بها ولكن نلاحظ البعض الآخر من الفتيات يعانون من مشكلة أسمرار الجسم وتسبب لهم تلك المشكلة العديد من المواقف المحرجة وكذلك تسبب لهم الصيق وتمعنهم تلك المشكلة من عدم إرتداء المبلابس الصيفية نتيجة لمشكلات الجسم المتعددة وجعلت هذه المشكلة الكثير من السيدات والفتيات الذين يعانون منها بالبحث عن بعض الوصفات والطرق التي تعمل على تبييض الجسم وجعله ابيض ولامع وناعم وتلجأ البعض من الفتيات بإستخدام الطرق والمستحضرات التي يتم عملها في المراكز التجميلية بأسعار مرتفعة التكلفة ويمكننا تجنب تلك الإستخدامات وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية البسيطة السهلة التحضير ولا تتكلف مصاريف غالية الثمن لأن مكوناتها غير مكلفة وتوجد لدينا اقوى وصفة لتبييض الجسم وجعله لامع وجميل.

مكونات عمل وصفة كريم الجليسوليد لتبييض الوجه والجسم

خمسة ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة كريم الجليسوليد لتبييض الوجه والجسم